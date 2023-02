Des "0" en plus et ça change tout ! Ainsi, ce mercredi, nous avons publié le débit maximal d’eau qui serait pompé par Cold Water en cas de création d’une ferme de saumons à Baelen : "100 m3 par heure, soit 2 400 litres par jour", écrivions-nous. Évidemment, il s’agissait de 2,4… millions (!) de litres par jour. Une erreur facilement repêchable sur notre site Internet, moins lorsque l’encre du journal est déjà sèche. Ce n’est pas à vous qu’on tentera de faire croire qu’il s’agissait d’un saumon d’avril avant l’heure, histoire de noyer le poisson. Bon, on s’"arête" là.

Astérix et Obélix acclamés à La Calamine

Franchement, on ne comprend pas trop toutes les critiques sur le dernier Astérix et Obélix. Pour avoir vu les "acteurs" à La Calamine ce lundi, ils assumaient leur rôle ! Pas certains que le film de Guillaume Canet récolte le moindre… César, mais les comédiens calaminois, eux, ont obtenu un bien joli "Küsch" (cochon), preuve qu’ils n’ont rien à envier à la version proposée sur les écrans.

Non aux chasseurs de primes

La Commune de Dison a décidé de revoir le règlement concernant l’aide à la réouverture de cellules vides. "L’objectif est d’accueillir des commerces à Dison mais pas de créer une situation opportuniste", précisait l’échevin des Finances Jean-Michel Delaval (PS). Avant d’ajouter: "C’est-à-dire une situation où quelqu’un va chercher des primes pour ouvrir un commerce. Puis, deux mois après, on le retrouve à Fléron." Une petite pique à destination du député fédéral verviétois Malik Ben Achour (PS), qui avait bénéficié d’une prime à la réouverture suite aux inondations pour son magasin Wise Up avant de déménager dans une rue commerçante fléronnaise…

Explications concises 2.0

"Je vous propose de voter pour !", encourage le président du CPAS Alexandre Lodez (IFR), pour seule explication suite à un point énoncé au conseil communal de Theux, ce mardi. "André Frédéric m’a toujours demandé d’être court", sourit-il. Eh bien, on pourra dire qu’il ne pouvait pas l’être plus. Prochain défi, deux mots ?