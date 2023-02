"L’animal est devenu un membre de la famille", dit le vétérinaire verviétois Jacques Angenot

Avant tout, nous sommes des généralistes. La médecine vétérinaire spécialisée s’est développée il y a une bonne vingtaine d’années en France et cela commence à gagner la Belgique. Pour avoir le diplôme de vétérinaire spécialiste, il faut faire un collège européen de 5 ans en plus. C’est assez lourd comme investissement et ce sont des gens qui ne travaillent, alors, que dans leur domaine.

Ici, par exemple, nous travaillons avec Olivier Broux, vétérinaire chirurgien, qui a fait son collège européen et qui vient faire les grosses opérations. Il fait de la chirurgie itinérante dans quatre ou cinq structures en Wallonie. On a également une vétérinaire spécialiste en comportement. À la clinique, nous sommes donc principalement des vétérinaires généralistes qui s’orientent vers différents domaines de prédilection. Moi, j’aime bien la chirurgie ; d’autres la médecine interne ou la cardiologie. Le Dr Pitz travaille par exemple surtout avec les NAC (NDLR: nouveaux animaux de compagnie). On a aussi Perry Raxhon, jeune vétérinaire qui vient de commencer et qui est, lui aussi, spécialisé en NAC. Le but du jeu, c’est de pouvoir gérer tout. En médecine humaine, il y a le généraliste qui est le trait d’union entre le patient et le spécialiste. Nous, c’est différent. De plus, cela requiert un matériel de plus en plus spécialisé et onéreux. Les gens, aujourd’hui, sont de plus en plus demandeurs d’examens complémentaires. Le seul problème, c’est qu’ils veulent tout en un tour de main, pour rien du tout. Ça, c’est plus compliqué.

Le Dr Olivier Broux, vétérinaire chirurgien, intervient à la clinique heusytoise pour les grosses opérations, comme ici pour ce chien souffrant d’une rupture des ligaments croisés. ©EdA J.Wo.

Cette demande est donc relativement récente ?

La médecine vétérinaire a évolué mais on sent quand même que, depuis le Covid, les gens se sont de plus en plus attachés à leurs animaux. Certains ont remarqué qu’avoir un animal permettait de faire des balades, de sortir. C’est social. L’animal est devenu un membre de la famille. Des études ont été faites en France et elles en témoignent. Aussi bien chez les personnes plus jeunes, que les personnes d’âge moyen ou les personnes seules. Avant, on disait toujours "le petit chien à sa mémère". Maintenant, on constate que les chiens, les chats mais aussi les lapins prennent une place importante. Les gens veulent vraiment le maximum pour eux. Tout ça est à la carte évidemment. Nous, on ne va pas pousser les personnes à faire 36 examens. C’est toujours avec l’accord des propriétaires. On leur propose et c’est eux qui décident. On essaye de les orienter du mieux qu’on peut en leur annonçant le budget qu’ils devront y consacrer.

Parce qu’on s’occupe mieux d’eux, nos animaux vivent-ils plus longtemps ?

Il y a une amélioration de soins qui fait que, notamment, les chiens cardiaques vivent plus longtemps. On ne leur fait pas encore des pontages mais on fait des échos cardiaques ; on développe les examens de manière plus approfondie, ce qui nous permet d’adapter les traitements. Ceux-ci sont aussi beaucoup plus performants qu’avant.

Chez l’homme, on tient également davantage à l’œil la santé mentale. Une tendance qui se confirme aussi chez les animaux ?

En effet, on parle aujourd’hui de plus en plus de psychiatrie animale, avec les vétérinaires comportementalistes. Il y a énormément de chiens qui doivent être suivis parce qu’ils sont de mauvaise lignée ou parce que les gens ont fait un mauvais choix de race. On dit toujours aux gens qui veulent adopter un chien de se renseigner et prendre conseil. Il ne faut pas choisir un animal qui ne correspond pas à son mode de vie, son degré de nervosité. On dit toujours "tel chien, tel maître". Cela se vérifie souvent.

Prenez aussi l’exemple du chat. C’est un animal sauvage qu’on a transformé en animal domestique sur 30 ans. Énormément de chats d’intérieur sont tellement stressés qu’ils doivent prendre des anxiolytiques. Avant, c’était un animal qui se nourrissait dehors. Maintenant, certains sont gardés en appartement et ne peuvent plus sortir. Ils s’adaptent à leur vie et sont fort câlins mais ne vont pas forcément bien. J’ai vu l’évolution, sur 35 ans, de la médecine du chat, c’est impressionnant. Il y a 35 ans, on commençait à les vacciner. Aujourd’hui, les gens les soignent comme des chiens.

Comment percevoir ce mal-être psychique chez son animal ?

Cela se marque notamment par des problèmes d’éducation chez les jeunes chiens et du stress. Il y a l’exemple du chien qui commence à détruire à l’intérieur, qui est terrorisé quand il croise quelqu’un en rue ou quand il entend le bruit d’une voiture. Beaucoup de propriétaires fréquentent désormais des clubs de dressage. Il y a aussi des comportementalistes canins qui prodiguent des soins individuels ou encore des médicaments. Il est donc vraiment impératif de bien choisir son animal. Quelqu’un qui travaille 12 heures par jour ne doit pas prendre un border collie qui a besoin de 3 heures d’exercice quotidien. L’origine de l’animal est aussi importante. Certains veulent un animal qui se trouve près de chez eux et ne coûte pas trop cher. Ils se retrouvent alors parfois chez des marchands, avec des chiens qui viennent des pays de l’Est et qui n’ont pas été sociabilisés. Cela donne donc lieu à un mauvais départ. Aller chercher un chien est une réflexion qui doit être menée en profondeur.

On voit également des personnes qui font le choix de sauver des chiens qui viennent d’Espagne ou de Roumanie. Il faut savoir qu’il leur faut en moyenne 6 mois ou un an pour être stabilisés, avec médication. Ce sont des chiens qui ont été abandonnés, livrés à eux-mêmes.

La reproduction intensive de certaines races de chiens et de chats à la mode a-t-elle des conséquences néfastes sur la santé de ceux-ci ?

Oui. Un vrai éleveur est limité à un nombre maximum de portées par an. Il existe hélas des usines à chiens, des marchands de chiens, qui en font beaucoup plus. Les effets de mode, comme avec les bouledogues français qu’on voit énormément, vont finir par mener à des interdictions. C’est déjà le cas aux Pays-Bas, en Norvège. On est allé tellement loin, parce que des gens voulaient de plus en plus des chiens à face écrasée, qu’on a aggravé les problèmes de la race. Il y a eu la mode des labradors, qui étaient croisés n’importe comment, des chihuahuas, maintenant des border collies, des malinois… Après, il y a une plus grande diversité de races aujourd’hui.

Cela se manifeste moins avec les chats. On rencontre en fait beaucoup plus de chiens de race que de chats. D’autant que, maintenant, les gens stérilisent ou castrent plus leurs animaux de compagnie. On a moins de ratiers, de bâtards, dans notre clinique.

Coût des soins : "Le gros problème, c’est la comparaison avec la médecine humaine"

Le budget consacré aux soins de son animal peut parfois être conséquent. Mieux vaut donc prévenir que guérir.

Au sein de votre clinique, le mois de février est consacré à la sensibilisation aux soins dentaires. En quoi est-ce un élément important à prendre en compte ?

Chaque chien a une dentition particulière. Les yorkshires, par exemple, font énormément de tartre. C’est d’ailleurs souvent plus problématique chez les petits chiens que les grands chiens. Ces derniers croquent beaucoup plus ; on leur donne des os... Le chien, en général, va surtout faire du tartre, pas des caries. Ce tartre va finir par s’insinuer entre la gencive et la dent. Il va commencer à attaquer la racine et provoquer des parodontites, des gingivites… Si on laisse aller trop loin, il faudra enlever des dents. Des soins réguliers sont nécessaires. Le plus simple, c’est de commencer, dès que le chiot est jeune, à le manipuler dans la bouche. Le chien perd toutes ses dents de lait entre 4 et 6 mois. C’est surtout après que les soins vont devoir être faits. Il y a plusieurs techniques. On peut regarder s’il croque bien les croquettes. Il y a des dentifrices spécifiques, au goût de volaille, des boîtiers avec des lotions, des lamelles enzymatiques… Lors de la visite annuelle, le vétérinaire vérifie toujours les dents. C’est à ce moment qu’on va dire aux gens de faire attention ou de procéder à un détartrage. Quand on détartre, on repolit toutes les dents de l’animal pour que l’hygiène dentaire perdure le plus longtemps possible. Le choix de la nourriture est important aussi: de la nourriture en boîte demandera moins de mastication que des croquettes.

Les soins autour de l’hygiène dentaire des chiens et des chats sont devenus monnaie courante. ©EdA J.Wo.

Les maîtres d’animaux de compagnie sont-ils davantage prêts à mettre la main au portefeuille pour les soigner ?

Oui, globalement. Mais il nous tient à cœur de discuter du prix avant. Parfois, les gens trouvent que les soins sont chers. Le gros problème de la médecine vétérinaire, c’est la comparaison avec la médecine humaine. Les gens ne réalisent pas la chance qu’ils ont d’avoir un système de sécurité sociale comme le nôtre. On ne se rend pas compte du coût réel des soins. Il faut savoir que la médecine vétérinaire en Belgique est beaucoup moins chère que dans les pays avoisinants. En Angleterre, dans les pays nordiques ou aux Pays-Bas, la majorité des animaux sont assurés, ce qui permet d’avoir un suivi de soins beaucoup plus performant. Plus on a des animaux assurés, plus les assurances couvrent et moins les frais vont s’élever.

On voit d’ailleurs apparaître des mutuelles pour les animaux de compagnie. Cela répond-il à une demande ?

Oui, des gens sont demandeurs et veulent bien consacrer une certaine somme d’argent à cela. La difficulté en médecine vétérinaire, et c’est ce que je dis toujours aux clients, c’est qu’on ne sait pas prévoir ce que le chien va coûter sur sa vie. Des races sont beaucoup plus problématiques que d’autres. Des molosses, tels que les canes corsos ou les dogues allemands, ont plus de complications qu’un chihuahua. Si les gens veulent prendre une assurance, qu’ils la prennent. Ils peuvent aussi mettre le même montant dans une tirelire. Si, au bout de 10 ans, ils n’en ont pas eu besoin, ils pourront partir en vacances avec. Si leur chien a un souci, ils pourront puiser dedans. Certains de nos clients fonctionnent ainsi. La majorité des opérations vont s’élever à 400 ou 600€ mais des soins orthopédiques par exemple peuvent monter jusqu’à 2000€.

La crise actuelle se fait-elle ressentir dans les choix des clients ?

Au niveau de la clinique, on le voit mais pas tant que ça. Les gens qui viennent ici cherchent une certaine qualité de soins mais une partie préfère se priver de partir en vacances pour faire ce qu’il faut pour leur animal.

Pour les jeunes docteurs, "la pression est forte"

Critiques, horaires compliqués, fatigue morale… Le métier de vétérinaire n’est pas toujours tout rose.

Vous qui exercez depuis 30 ans, quel regard portez-vous sur la manière de travailler aujourd’hui ?

La difficulté pour le jeune qui s’installe aujourd’hui, c’est qu’il est tout de suite jugé. Les gens veulent un résultat immédiat pour un prix dérisoire. Le coût du matériel devient tellement élevé que c’est compliqué pour les jeunes vétérinaires. Ils ont aussi du mal avec les attaques et l’agressivité sur les réseaux sociaux. C’est aussi pour ça que le taux de suicide est 5 fois plus élevé dans notre profession. La pression est forte. Beaucoup de jeunes arrêtent. En France, certaines cliniques ne font plus de garde par manque de vétérinaires. Pour avoir notre appellation de clinique vétérinaire, nous sommes obligés d’avoir un service de garde 24 heures sur 24. Pendant des années, il nous est arrivé de nous relever à 3 heures du matin pour un chien écrasé qu’on devait finalement euthanasier à nos frais. Maintenant, avec le code du bien-être animal wallon, chaque commune est responsable de ses animaux errants. À Verviers, on a beaucoup de chance: on travaille avec la Ville et on s’occupe des animaux errants en dehors des heures d’ouverture de la SPA. C’est la commune qui nous rembourse les frais. Notre rêve, c’est que les communes avoisinantes aient un service similaire.

À l’AniCura Clinique ADK de Heusy, le fait d’être en équipe permet de répartir le travail et de se soutenir mutuellement. ©EdA J.Wo.

L’Union professionnelle des vétérinaires a tiré récemment la sonnette d’alarme quant à ce mal-être de la profession. Elle évoque la charge émotionnelle importante en raison, entre autres, des euthanasies fréquentes. Comment se protéger ?

On euthanasie quasi tous les jours. On sait qu’on abrège les souffrances de l’animal. Ce qui est dur, c’est de voir la souffrance des gens qui le perdent. On sait que c’est un moment très douloureux et on essaye que ça se passe le mieux possible. L’avantage d’être en équipe, chez nous, est qu’on en discute beaucoup. On protège et on prépare les jeunes docteurs. Quand on est face à une famille, on sait qu’ils vont s’entourer les uns les autres. Quand c’est une personne seule, âgée, c’est plus délicat. On a eu un client qui est venu faire euthanasier son chien et qui est mort le lendemain. On voyait qu’il attendait que son chien s’en aille pour partir. Chez les personnes seules, l’animal est leur raison de vivre. Ça m’est déjà arrivé, pour une euthanasie, d’appeler le médecin en même temps ou de demander qu’un enfant soit présent.

Vétérinaire, cela reste l’un des plus beaux métiers du monde ?

Oui. C’est le métier de mes rêves. J’ai la chance de l’exercer en équipe, dans un environnement magnifique. On se soutient tous. Le travail est réparti. Ce n’est pas forcément le cas de tous mes confrères. Beaucoup quittent hélas la profession dans les 5 premières années.