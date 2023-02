Que faire ces 24, 25 et 26 février 2023 dans la région de Verviers ? Voici l’agenda du week-end

Vous êtes organisateur d’événement ? Envie de faire connaître votre prochain rendez-vous et de l’épingler à notre calendrier ? Contactez-nous via infolj@lavenir.net

Verviers

Shows et soupers boulettes aux Minières

Monsieur Boulette organise trois shows à la salle des Minières (place Général Jacques, 5). Vendredi, entrée et souper boulettes dès 18h et dès 20 h 30, retrouvez Yannick Bons, le sosie officiel de Cloclo (39 €/repas et spectacle). Samedi ce sera au tour de Franz Goovaerts, sosie vocal d’Elvis Presley (39 €). Et dimanche, de 14 à 19 h, thé dansant musette avec André Loppe à l’accordéon (10 €).

Réservation au 0491 43 67 12, infos via page Facebook

Barrage à batraciens à Mangombroux

Le groupement Natagora Marquisat de Franchimont vous invite à le rejoindre samedi dès 9h route du Bois de Jalhay (près des étangs de pêche) pour aider à la migration des batraciens avec l’installation d’un barrage. Munissez-vous du matériel que vous possédez: gants, bottes, chaussures adaptées, pelle, bêche, rateau. Activité en bord de route donc non adaptée aux enfants.

Inscription obligatoire avant le 24 février auprès de Christian Desart au 0472 35 32 25

Club Manga

Rencontre entre fans de mangas (dès 14 ans), samedi de 10 h 30 à 12h à la bibliothèque, section jeunesse (2e étage). Gratuit.

Infos via page Facebook ou clubmangaverviers@gmail.com

Au Spirit of 66

Vendredi à 20h au Spirit of 66 (place du Martyr 16), tribute to Bryan Adams par le groupe allemand de Reckless. Entrée: 13 €. Et samedi à 20 h, un excellent tribute to Led Zeppelin par les Belges de Gallows Pole. Entrée: 15 €.

Préventes recommandées: 0475 24 14 93 – www.spiritof66.be

Aux Temps Mêlés

Attention, le concert de Richard Brett & Friends de samedi soir affiche complet.

Infos via page Facebook ou via www.lestempsmeles.be

Au Cabaret de l’Enclos

Stage de danse latine et initiation dansante avec Anthony Colette samedi de 15 à 23 h 30 au

Cabaret de l’Enclos (Enclos des Récollets 100). Prix: 45 € & 48 €/ activité ou 88 € pour les 2 activités.

Infos et réservations au 0487 16 74 33 -www.cabaretdelenclos.com

Guy Lemaire expose

Peintre, photographe, vidéaste, sculpteur, Guy Lemaire, artiste autodidacte, expose à la Galerie HVL (rue Peltzer de Clermont, 20).

Expo accessible jusqu’au 4 mars, les vendredis et samedis de 14 à 19h ou disponible sur rendez-vous.

0492 50 28 48

Les photos de Sonia Chapelle

Découvrez la nouvelle exposition photos "Voyage Voyages" de Sonia Chapelle à l’espace d’art "Les Ploquettes" de la Maison du tourisme du Pays de Vesdre (rue Xhavée 61). Entrée libre du mardi au dimanche de 9 à 17h jusqu’au 5 mars.

www.paysdevesdre.be

Robin Vokaer expose

Pour entamer sa saison 2023, la galerie ABC&Design (rue du Viaduc 28) invite le sculpteur Robin Vokaer, artiste belge.

Accessible jusqu’au 4 mars, les jeudis de 17 à 19 h, les vendredis et samedis de 14 à 18 h.

Retrouvez Yannick Bons, le sosie officiel de Cloclo

LgH & cRoA exposent

Le Centre culturel (bd des Gérardchamps, 7C) présente l’exposition des sculptures de l’improbable de Christophe Henry et les peintures et sculptures de l’"insect-addict" Coraline Gillet. Accessible jusqu’au jeudi 9 mars du lundi au vendredi de 10 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, lors des spectacles et activités

ou sur rendez-vous pour groupes. Entrée libre.

087 39 30 60 -www.ccverviers.be

Aubel

L’Harmonie Les Échos de la Berwinne en concert

Concert de l’Harmonie Les Échos de la Berwinne sous la direction de Robert Ortman samedi à 20h au Hall Omnisport (ruelle de la Kan, 1). Entrée: 10 € (8 € en prévente), gratuit – 12 ans.

Infos et prévente via http://www.harmonieaubel.beou au 0492 73 73 70

Dison

"Le portrait" par le Kursaalamalecs Théâtre

Le Kursaalamalecs Théâtre présente ces samedi à 20h et dimanche à 15h "Le portrait", une comédie en deux actes d’Augustin Mortier. Rendez-vous au Cercle Saint-Jean-Baptiste (rue de Mont 155). Prix: 8 € et 3 € pour les – de 12 ans.

Réservations et infos au 0476 942 257 ou sur www.kursaalamalecs.be

Eupen

"Normandie, de merveilles en mémoire"

Les Beaux Spectacles Français proposent le reportage de Cyril Isy-Schwart Normandie, de merveilles en mémoire vendredi à 20h dans le cadre du cycle Exploration du Monde.

Rendez-vous au Centre culturel Jünglingshaus (rue Neuve 86). Place: 6,60 € – 4,95 €.

Réservations au Comité culturel rue de l’Église 15 au 087 74 00 28

Brandt Brauer Frick en concert

Le trio allemand Brandt Bauer Frick propose un concert à la croisée de la house, de l’électronique, de la dance, de la minimale et de la techno vendredi à 20 h 30 au Centre culturel Alter Schlachthof (Rotenbergplatz 17). Entrée: 24 €, 12 €/ado.

Infos et réservations au 087 59 46 20 ou via www.alter-schlachthof.be

"Montré-caché", l’expo de Nathalie Pirotte

Dès ce vendredi, Nathalie Pirotte expose "montré-caché" au Centre culturel Alter Schlachthof (Rotenbergplatz 17). Entrée libre les samedis et dimanches de 13 à 18h jusqu’au 26 mars. Vernissage ce vendredi à 19 h.

"Tout/rien" au Scenar ! O Festival

La Cie Modo Grosso présente "Tout/rien" ce dimanche à 15 et 19h au Centre culturel Alter Schlachthof (Rotenbergplatz 17).

Un cirque d’objets sans paroles à découvrir dès 7 ans. Places: 12, 10 ou 6 €.

Infos et réservations au 087 59 46 20 ou via www.alter-schlachthof.be

Herve

Cinéma Jeune public

La Scène du Bocage présente "Yuku et la fleur de l’Himalaya", un film émouvant et poétique qui mêle le récit initiatique et la comédie musicale, vendredi à 14 h 30 à l’Espace Georges Dechamps (place de l’Hôtel de Ville). À voir dès 4 ans. Entrée: 3 €.

087 66 09 07

Les dessins d’André Oger

Après une carrière en tant que graphiste, André Oger a développé une technique personnelle mêlant le dessin traditionnel et l’usage d’outils graphiques numériques en vue de valoriser le patrimoine architectural du Pays de Herve. Découvrez librement ses dessins jusqu’au 7 mai, à l’Espace Georges Dechamps et dans les vitrines du Point Culture.

www.chac.be

Jalhay

Grand feu et cortège carnavalesque

Départ en musique du cortège samedi à 19h de la place de Solwaster, allumage du grand feu puis bal animé par Sans Interdit dès 20 h 30.

Infos via page Facebook

Bal de pré-Laetare

La Jeunesse Tiégeoise met les petits plats dans les grands afin d’assurer une ambiance dantesque, soirée animée par DMA Band Bassenge & DJ Gauthier samedi dès 20h à la salle des Tilleuls (Tiège 78). Entrée: 5 €.

Infos via page Facebook ou au 0470 66 17 56

Cortèges carnavalesques de Jalhay et d’Herbiester

Dimanche à 13 h 30, départ des grands cortèges carnavalesques des Jeunesse de Jalhay et de Herbiester, à 15 h 30 animations sous chapiteau par les fanfares et rondeau final à l’administration communale dès 16 h 30.

Festivités carnavalesques à Jalhay. ©ÉdA LABEYE Philippe

Infos au 0479 76 80 58 ou pages Facebook

Luc Patureau expose

Nouvelle exposition de photographies en High key de Luc Patureau à l’Office du tourisme (place du Marché 242 à Sart) jusqu’au dimanche 5 mars.

Accessible le mercredi de 13 à 17 h 30, du jeudi au dimanche de 9 à 12 h 30 et de 13 à 17 h 30.

087 47 47 37 – www.tourismejalhaysart.be

La Calamine

Deux expos au musée

Exposition "Ceci n’est pas un caillou", minéraux zinc, plomb et fer au musée Vieille Montagne (rue de Liège 278). À voir jusqu’au 26 février, du mardi au vendredi de 10 à 17 h, les samedis et dimanches de 11 h 30 à 17 h.

Également l’exposition "Spiegelbild Kelmis, les facettes d’un territoire", centrée sur les thèmes du territoire et de la communauté, jusqu’au 5 mars.

087 65 75 04 – www.mvm-kelmis.be

Malmedy

Réaudition des rôles de la Royale Union Wallonne

Réaudition des rôles "Du Brike èt d’Broke â Bric à Brac" de la Royale Union Wallonne 1847 ce vendredi à 20h à la salle Étoile Wallonne de Chôdes (route du Barrage 68/N681).

Réaudition des rôles de la Royale Malmédienne

Réaudition des rôles "Lu Câze Dèpart" de la Royale Malmédienne samedi à 20 h la salle de la Fraternité (place de la Fraternité 2).

"Minuscule Majuscule" au Malmundarium

Découvrez le monde fascinant des abeilles avec l’expo "Minuscule Majuscule" au Malmundarium (place du Châtelet, 10).

Accessible jusqu’au 28 février, du mardi au dimanche de 10

à 12h et de 13 à 17 h.

Entrée de 6 à 3 €.

Infos et réservations au 080 79 96 68 ou via www.malmundarium.be

En balade avec le Cercle Marie-Anne Libert

Ce dimanche découvrez la Fagne en hiver. Départ en auto de la place du Châtelet (Malmundarium) à 13h pour le parking de Botrange à 13 h 30. Balade d’environ 8 km passant par Herbôfaye, la Fagne de la Poleûr, la Fagne des Wez et la Fagne Wallonne. Possibilité de réduire le parcours pour les personnes qui le souhaitent.

Infos et inscriptions: Jean-Marie Letesson, guide, au 0479 181 155

Pepinster

La balade de la semaine du Plateau

Partez du centre de Soiron, un des Plus Beau Village de Wallonie, à la découverte de la réserve naturelle de Tribomont par le chemin réhabilité, le Nauzaury, lors de cette balade de 7,2 km accessible aux familles et balisée "rectangle vert +1". Retour par des chemins de campagne à Soiron.

www.paysdeherve.be

Plombières

Concert de John Mary Go Round

Concert de blues par John Mary Go Round samedi dès 20 h 30 au M&T Bar (rue de l’Église, 18). Entrée gratuite.

Infos au 0474 988 162 ou via page Facebook

Concours de danses à Gemmenich

Concours organisé par le comité de carnaval TSG Blau-Weiß Raeren dimanche de 11 à 16h à la salle culturelle de Gemmenich (rue César Franck, 163).

Spa

Théâtre en wallon à Creppe

Le Comité des Fêtes de Creppe présente la comèdèye è treûs akes d’Yvonne Stiernet "Ca va Qu’aredje", d’après "Tais-toi et rame" de Bernard Granger, ces samedi à 19 h 30 et dimanche à 14h à la salle rue de l’Église 41. Place: 8 €.

Infos et réservations: 0494 33 51 00

"L’hô qui passe" à La Glacière

Spectacle "chanté-poético-clownesque" avec Michel Malet à La Glacière (rue Deleau 14) samedi à 20 h 15. Entrée: 13 € ou 10 € pour les membres.

Réservation souhaitée au 0496 484 334

Animations au Musée de la Lessive pendant les vacances de carnaval

Jusqu’au 5 mars, le Musée de la Lessive (rue Hanster 10) organise des activités pour les enfants. Tous les jours de 14 à 18 h: "On se déguise en blanchisseuse" pour faire la lessive comme il y a 100 ans, soit 1 h 30 d’animation intéressante, surprenante et distrayante. Prix: 1 €/enfant – 4 €/adulte.

Inscription souhaitée au 0495 27 46 71

Expo à la Galerie Azur

La Galerie Azur (avenue Reine Astrid 48) présente "Vivances", les acryliques sur toile de Cynthia Evers. Vendredi et samedi de 11 à 18 h, dimanche de 14 à 18 h.

0495 47 56 11, Facebook

Enquête "Top secret !"

L’édition 2022 de "Chouette enquête" est prolongée. Elle vous emmène dans une mission survie au domaine de Bérinzenne. Pour tous dès 7 ans. Le dimanche de 10 à 17h jusqu’au 1er mars. Prix: de 3 à 5 €.

Réservations: 087 77 18 38 – www.berinzenne.be

Stavelot

Grand feu des Grosses Tièsses de Parfondruy

Départ du cortège avec la Royale Harmonie l’Émulation samedi à 19h de la salle du Vieux Chêne (route de Coo 1). Allumage du grand feu vers 21 h. Animation musicale & bar.

Infos via page Facebook

Exposition National Geographic Photo Ark

Joel Sartore a photographié des espèces animales afin d’établir un répertoire de la biodiversité mondiale qu’il nomme "Photo Ark". À voir à l’abbaye jusqu’au 26 mars, tous les jours de 10 à 18 h.

080 88 08 78 ou via www.abbayedestavelot.be

Theux

Découverte de plantes sauvages comestibles

Mauvaises herbes ? ! Et si on y prenait goût ? Jean – Claude Debroux vous propose de découvrir des plantes sauvages comestibles samedi de 9 h 30 à 12h au départ de l’église de Oneux.

Infos et inscriptions: 0497 82 39 97

Thimister-Clermont

Les promenades du 20e anniversaire de la Maison du tourisme de Herve

À l’occasion de son anniversaire, la Maison du Tourisme du Pays de Herve a proposé aux Échevins de relever le défi de guider des visiteurs lors des 12 balades organisées l’année durant. Ainsi découvrez le vert bocage entre Froidthier et Aubel ce dimanche avec l’échevin du tourisme Gaston Schreurs. Rendez-vous quelques minutes avant le départ prévu à 9 h 30 à la salle de Froidthier (Chaumont, 3). Distance: 8 km. Retour vers 12 h 30. Prix: 3 € – gratuit – de 12 ans. Non accessible aux poussettes ni PMR. Chiens tenus en laisse autorisés.

Infos au 087 69 31 70 ou via www.paysdeherve.be/balades-guidees-mtph

Balade familiale des vacances de carnaval

L’Office du tourisme de Thimister-Clermont vous propose une balade familiale version roadbook au départ du Hall des Sports Fonck (rue Cavalier Fonck, 15)

Téléchargement du roadbook via www.thimister-clermont.be

Trois-Ponts

116e édition du carnaval

Avec samedi, au Hall du Marché (place du Marché), le discours d’inauguration en musique avec l’Ardennaise à 20h suivi par la Nuit des clowns. Concours des plus beaux déguisements durant la soirée avec remise de prix. Entrée gratuite. Et dimanche, départ à 14h du cortège puis battle des fanfares dans le Hall du Marché dès 17 h. Entrée gratuite.

Fête en vue à Trois-Ponts ©Romain RIXHON

Waimes

Exposition "Le loup"

La Maison du Parc Botrange et le WWF présentent "Expo Loup", pour apprendre tout sur cet animal fascinant. Parcours spécial pour les enfants à partir de 6 ans. De 9 à 17h en semaine, de 10 à 16h les week-ends (jusqu’aux vacances de carnaval, après 10 – 18 h) et jours fériés jusqu’au 20 mars. Gratuit.

https ://wwf.be/fr/events/expo-loup

ET DANS LES CINÉMAS ?

Envie d’un bon film ou d’un dessin animé ? Voici l’horaire des séances dans l’arrondissement de Verviers, mais aussi à Liège.

Une idée de film pour ce week-end?

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h 30, 20 h 45.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 10 h 30, 13 h 45, 16 h 45, 20 h 45.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 10 h 30, 13 h 15, 15 h 45, 18 h 15, 21 h.

Avatar: La Voie de l’eau VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 13 h 30, 16 h, 20 h 45.

Creed III VF, E.A., Ma 20 h.

L’Emprise du démon VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 18 h 30.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 10 h 45, 16 h.

Le Pire voisin au monde VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu 18 h 15.

Les Choses Simples VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 18 h 15, 20 h 30.

Missing VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 20 h 45.

Opération Grizzli VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 11 h, 14 h.

Pattie et la colère de Poséidon VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 10 h 45, 13 h 30.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45.

The Fabelmans VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h, 20 h 15.

Titanic: 25th Anniversary VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu 19 h 45.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 11 h, 14 h.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h, 16 h 05, 18 h 20, 20 h 30.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 15 h 30, 20 h 10.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h, 16 h 10, 18 h 20, 20 h 30.

Avatar: La Voie de l’eau VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 16 h 20.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 18 h 05, 20 h 40.

Le Pire voisin au monde VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 18 h.

Opération Grizzli VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h, 16 h 05.

The Fabelmans VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 20 h 10.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h.

Alibi.com 2 VO, E.A., Di 18 h 15.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve 15 h 15. Lu 16 h.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve 20 h 15. Di, Lu 16 h.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Di 20 h 15.

Juste ciel! VO, E.A., Lu 18 h 20.

La Ruche VO, E.A., Lu 20 h 15.

Le Pire voisin au monde VF, E.A., Ve 17 h 45. Di 20 h 15.

Les Huit Montagnes VO s.t. bil., E.A., Ve, Sa 17 h.

Opération Grizzli VF, E.A., Ve, Sa 15 h.

Sacrées momies VF, E.A., Di 16 h 15. Lu 14 h.

The Chapel VO s.t. bil., E.A., Di 18 h 15.

The Fabelmans VO s.t. bil., E.A., Sa, Lu 20 h 15.

Tár VO s.t. bil., E.A., Sa 17 h.

Un amour de cochon VF, E.A., Sa 15 h. Di, Lu 14 h.

Un homme heureux VO, E.A., Sa 20 h 15. Lu 18 h 20.

Zodi et Téhu, frères du désert VO, E.A., Di 14 h.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 14 h 30, 17 h 15, 20 h, 22 h 45. Lu 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30, 22 h 45.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve 20 h 45, 10 h 45, 14 h 15, 17 h 15, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 45. Sa 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 45, 10 h 45, 14 h 15, 17 h 15, 20 h 45. Di 20 h 45, 10 h 45, 14 h 15, 21 h, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 45. Lu 19 h 45, 22 h 30, 10 h 45, 14 h 15, 21 h, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 45. Ma 20 h 45, 10 h 45, 14 h 15, 21 h, 13 h 45, 16 h 45, 22 h 45.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 10 h 45, 14 h 15, 17 h 15, 19 h 45, 22 h 30. Lu 10 h 45, 14 h 15, 17 h 15, 19 h 45.

Avatar: La Voie de l'eau VF, E.A., Ve 13 h 45, 16 h 30, 20 h 30, 20 h 15. Sa 13 h 45, 16 h 30, 20 h, 20 h 15, 20 h 30. Di, Lu, Ma 13 h 45, 16 h 30, 17 h, 20 h 15.

Babylon VF, E.A., Ve, Di, Ma 20 h 30.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45.

Creed III VF, E.A., Ma 20 h.

Juste ciel! VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h 15.

L'Emprise du démon VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 20 h 15, 22 h 45. Lu 22 h 45.

La Guerre des Lulus VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 10 h 45.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 11 h, 14 h 15, 17 h.

Le Grand Cirque VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h.

Le Pire voisin au monde VF, E.A., Ve, Sa, Ma 17 h, 19 h 45. Di 19 h 45. Lu 17 h, 20 h, 19 h 45, 22 h 30.

Les Choses Simples VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h 30, 20 h.

Magic Mike's Last Dance VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 20 h 15, 22 h 30. Lu 20 h 15.

Mayday VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 17 h 45, 20 h, 22 h 45. Lu 17 h 45, 20 h 15.

Missing VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 14 h 45, 17 h 30, 20 h, 22 h 30. Lu 14 h 45, 17 h 15, 19 h 45, 22 h 45.

Opération Grizzli VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 11 h, 14 h 30.

Pattie et la colère de Poséidon VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 11 h, 14 h 30.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 11 h, 14 h 15, 17 h.

The Fabelmans VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 14 h, 16 h 45, 20 h 30, 22 h 15. Lu 14 h, 16 h 45, 20 h 30, 22 h 15, 20 h 15, 22 h 15.

Titanic: 25th Anniversary VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 45, 16 h 30, 20 h 45.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 30.

Un homme heureux VO, E.A., Ve, Sa, Lu, Ma 14 h 45. Di 14 h 30.

Winnie l'Ourson: Du sang et du miel VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 22 h 45.

Zodi et Téhu, frères du désert VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 10 h 45.

Aftersun VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h 15. Sa 19 h 30. Di 20 h. Lu 17 h 45. Ma 18 h 15.

Dounia et la princesse d'Alep VO, E.A., Ve, Sa, Ma 15 h 30. Di 13 h 45. Lu 16 h 15.

E.T. l'extra-terrestre VO s.t. FR, E.A., Lu 20 h.

Ernest et Célestine, le Voyage en Charabie VO, E.A., Ve, Ma 14 h. Lu 14 h 15.

Grosse colère et fantaisies VO, E.A., Ve, Ma 14 h 15. Sa 14 h.

Interdit aux chiens et aux Italiens VO, E.A., Sa 15 h 30.

La Montagne VO, E.A., Ve, Ma 19 h 45. Sa 21 h 30. Di 16 h 15. Lu 12 h.

La Petite Bande VO, E.A., Sa, Lu 16 h 15. Di 17 h 45. Ma 16 h.

Les Banshees d'Inisherin VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h, 17 h 30. Sa 19 h 30. Di 17 h 45. Lu 12 h. Ma 12 h, 20 h 15.

Mon pays imaginaire VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h 15. Sa 17 h 15.

No Bears VO s.t. FR, E.A., Ve 20 h 15. Sa, Ma 17 h 15. Di 15 h 30. Lu 20 h 30.

Radio Metronom VO s.t. FR, E.A., Ve, Ma 18 h 15. Sa, Di 18 h 30. Lu 20 h 30.

Retour à Séoul VO s.t. FR, E.A., Ve 17 h 45. Sa 20 h 30. Di 20 h. Lu 18 h 15. Ma 12 h.

Sacrées momies VF, E.A., Lu, Ma 14 h 15.

Saules aveugles, femme endormie VO, E.A., Di 15 h 30.

Superasticot VF, E.A., Ve 16 h 15. Di 14 h 15.

The Inspection VO s.t. FR, E.A., Ve 14 h 15, 20 h 30. Sa 21 h 45. Di 20 h 30. Lu 18 h 30. Ma 12 h 10.

Titina VF, E.A., Lu, Ma 16 h 15.

Un amour de cochon VF, E.A., Sa 13 h 45. Lu 14 h 30.

Un petit frère VO, E.A., Ve 16 h. Sa, Di 13 h 45. Lu 12 h 05. Ma 20 h 15.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve 15 h 30. Sa 15 h 45. Lu 20 h.

Ernest et Célestine, le Voyage en Charabie VO, E.A., Lu 15 h 30.

Grosse colère et fantaisies VO, E.A., Lu 14 h.

Le Pire voisin au monde VO s.t. FR, E.A., Ve 17 h 45. Lu 17 h 30.

Sacrées momies VF, E.A., Sa 13 h 45. Di 15 h 30. Ma 15 h 15.

Superasticot VF, E.A., Ma 14 h.

The Fabelmans VO s.t. FR, E.A., Sa 20 h 15. Di 17 h 30. Ma 17 h 15.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve, Di 13 h 45.

Un homme heureux VO, E.A., Ve, Ma 20 h 15. Sa 18 h. Di 20 h 30.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 30.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 30.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h, 20 h 30, 22 h 45.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 15.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 30.

Titanic: 25th Anniversary VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 16 h 30, 20 h.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VO s.t. FR, E.A., Ve, Lu 20 h 15. Sa 18 h, 21 h 35. Di 20 h. Ma 17 h.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve 12 h 05, 20 h. Sa 13 h 45, 19 h 45. Di 11 h 10, 13 h 30, 15 h 45. Lu 14 h 15, 16 h 15. Ma 12 h 15, 14 h 30, 17 h 30, 20 h.

Avatar: La Voie de l'eau VO s.t. FR, E.A., Ve, Ma 16 h 15.

Babylon VO s.t. FR, E.A., Ve 15 h 15. Sa 16 h 15. Di 18 h 30. Lu 19 h 15.

Crazy Bear VO s.t. FR, E.A., Ve 22 h. Sa 19 h 30, 21 h 55. Di 20 h 15. Lu 12 h 10, 14 h. Ma 17 h 30.

Divertimento VO, E.A., Ve 12 h. Sa 13 h 45.

Dounia et la princesse d'Alep VO, E.A., Ve 14 h 15. Sa, Ma 14 h. Di 11 h 15. Lu 14 h 30.

Grosse colère et fantaisies VO, E.A., Ve 10 h 30. Di 11 h 30.

Juste ciel! VO, E.A., Ve 18 h 30. Sa 17 h 15. Di 18 h. Lu 12 h 15, 20 h 30. Ma 12 h.

La Ligne VO, E.A., Ve 12 h 15. Sa 18 h 15. Di 13 h 45. Lu 12 h 05. Ma 19 h 45.

La Petite Bande VO, E.A., Ve 14 h.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve 10 h 15. Di 11 h. Lu 10 h.

Le Pire voisin au monde VO s.t. FR, E.A., Ve 19 h 30. Sa 20 h 30. Di 17 h 45. Lu 12 h. Ma 19 h 45.

Le Royaume des étoiles VF, E.A., Lu 16 h. Ma 15 h 30.

Sacrées momies VF, E.A., Ve 14 h 15, 16 h 30. Di 14 h. Ma 10 h.

Saules aveugles, femme endormie VO, E.A., Ve, Lu 18 h. Sa 15 h 45.

Superasticot VF, E.A., Sa 14 h. Lu 10 h 30.

The Fabelmans VO s.t. FR, E.A., Ve 20 h 30. Di, Ma 19 h 30. Lu 16 h 30, 19 h 30.

The House of the Lost on the Cape VO s.t. FR, E.A., Di 16 h.

Titina VF, E.A., Lu 14 h. Ma 10 h.

Tár VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h 15. Sa 20 h 30. Di, Lu 16 h 15. Ma 12 h 10.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve 10 h, 16 h 15. Sa 15 h 15. Di 16 h. Lu 10 h 15. Ma 10 h 15, 13 h 45.

Un homme heureux VO, E.A., Lu 18 h 30. Ma 12 h.

Yuku et la fleur de l'Himalaya VO, E.A., Ma 10 h 30.

Zodi et Téhu, frères du désert VO, E.A., Ve, Lu 10 h. Sa 16 h. Di 13 h 45. Ma 15 h 15

-