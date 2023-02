Malmedy: le Musée de la guerre avance, la Villa Steisel évolue, un nouveau lotissement à Ligneuville ?

Ce jeudi 23 février 2023, le citoyen (très) attentif à la vie locale Roger Maréchal a interpellé les élus de la Warche pour leur demander davantage d’informations. Notamment au niveau de l’achat des pièces de collection et de l’afflux de touristes envisagé, espéré.

"Qu’attendons-nous de ce futur musée ? Il sera assez nique. Nous voulons qu’il fournisse les fondements pédagogiques nécessaires aux générations futures. Et il sera certainement un appel à touristes, même si la première raison de la venue de ces derniers dans notre région reste sa beauté", a répondu l’échevin du Tourisme, André Hubert Denis. Comme déjà annoncé, quelque 10 000 visiteurs supplémentaires par an (minimum) devraient pousser les portes du Malmundarium pour s’intéresser à ce futur musée. Soit le double de têtes actuellement accueillies chaque année. À titre de comparaison, Bastogne était à 132 500 en 2022, La Gleize tourne entre 9 et 13 000, Baugnez arrivait à 20 000 en moyenne.

Ce qui sera évoqué

Concrètement, ce musée mettra Malmedy dans son contexte historique (Principauté, périodes françaises, prusses, intégration à la Belgique, annexion par Hitler, retour en noir-jaune-rouge). Et évoquera la guerre à proprement parler: l’offensive von Rundstedt dans le coin, l’influence des batailles locales dans la bataille des Ardennes, le massacre de Baugnez, le bombardement de Malmedy et des localités voisines (Saint-Vith, par exemple). Un sacré programme.

Évidemment, "tout récupérer de Baugnez est impossible", pour des raisons financières et techniques. "Le montant final sera annoncé au conseil communal." Au budget extraordinaire 2023, plus d’un million d’euros a été prévu. Le financement passerait évidemment en partie par des subsides (CGT, Province, FWB, Communauté germanophone) et des sponsors. Des fonds FEDER, les fonds européens, pourraient aussi arriver mais pas avant fin 2024. "Pour une deuxième phase de ce beau projet."

La verrière de la Villa Steisel conservée, nouveau lotissement à Ligneuville ?

1. Un changement dans le dossier de la Villa Steisel

Dans les cartons depuis de nombreuses années, le dossier de rénovation de la Villa Steisel vient de passer l’étape de l’approbation du cahier des charges… pour la deuxième fois (après 2022). En effet, à l’époque, l’Agence wallonne du Patrimoine a refusé le permis déposé. "À cause de la démolition prévue de la verrière de l’entrée principale", a expliqué Catherine Schroeder, échevine des Travaux. "Il est désormais accepté, en conservant cette verrière." En outre, l’année dernière, "les offres étaient bien plus élevées que prévu", en raison de la hausse des prix généralisée. "Aujourd’hui, nous espérons recevoir des prix plus corrects car les marchés se sont un peu stabilisés." Quid du revêtement extérieur, s’est demandé Jean-Marie Blaise de l’opposition Entente Communale ? "Les briques seront rejointoyées et de la peinture sera mise pour les protéger. De l’extérieur, la différence sera l’auvent de l’entrée ainsi que les nouveaux châssis et la toiture refaite. À l’intérieur, concernant la répartition des espaces, rien n’a changé depuis le début du projet. L’accord avec le Foyer malmédien n’a pas non plus été modifié", a répondu Catherine Schroeder. Pour rappel, la Villa Steisel est ce bâtiment rougeâtre (construit au début du XXe siècle) situé en face du Malmundarium qui deviendra une " Maison du logement ". Sa rénovation est prévue au budget communal extraordinaire chaque année depuis… 2017. Cette fois, c’est la bonne, espèrent les élus malmédiens.

La Villa Steisel sur les rails, pour de bon? ©Romain RIXHON

2. Un lotissement en projet à Ligneuville, ça avance

L’enquête publique relative à un lotissement de six lots envisagé à l’entrée de Ligneuville (dans le tournant près de Sur le Tiège) est bouclée. Une seule réclamation est parvenue sur la table du collège communal. "Elle concernait la gestion des eaux de ruissellement. Nous sommes très attentifs à ce sujet", précise l’échevin Ersel Kaynak, en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire. Le terrain évoqué se situe en contrebas et une bretelle d’une ancienne voirie du SPW servirait pour la circulation au sein du lotissement. Ersel Kaynak a assuré que la zone agricole située dans le bas serait conservée (avec séparation nette) et que les toits à double versant seraient privilégiés. Le dossier va être transmis maintenant à la DGO4 avec les avis de la CCATM, du DNF, des services techniques et de voirie… Enfin, le collège se prononcera en fonction de ce qui reviendra de Liège. "Il faut compter encore 2 mois minimum", nous prévient l’élu.