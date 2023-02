FiestaCity: pourquoi le festival pourrait-il être supprimé en 2023?

"Un conseil d’administration est prévu avec l’ASBL aux alentours des vacances de Pâques pour faire le point avec toute l’équipe", indique Bernard Piron. Actuellement, aucune décision n’a été prise quant à la tenue du festival. "On décidera à ce moment-là si c’est stop ou encore", poursuit-il. Une annulation est-elle possible ? "C’est une éventualité qui n’est pas à exclure. Mais tous les bénévoles continuent à se battre pour essayer de trouver des solutions. Nous sommes effectivement assez pessimistes."

Les difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a notamment le fait que les travaux de la place du Martyr ne seront pas terminés pour FiestaCity. "On sait aussi qu’il y aura un problème d’agenda puisque, avec le changement des rythmes scolaires, les vacances sont écourtées, Les écoles recommenceront le lundi 28 août." Ce qui complique la donne pour les festivals. "Certains ont déjà modifié leur manière de fonctionner. Il y a donc moins de dates disponibles. Pour la location de scènes et de matériel, c’est plus compliqué."

Au niveau financier, ce n’est pas évident non plus. Avec les multiples crises de ces derniers mois, les coûts se sont envolés. "On sait très bien que la Ville de Verviers ne pourra pas aller plus loin que ce qu’elle fait déjà, explique Bernard Piron. De ce point de vue, il faut qu’on aille trouver des sources de financement à l’extérieur. Avec l’inflation, cette année, les entreprises doivent aussi faire face à une augmentation de leurs coûts. Par conséquent, c’est souvent dans le budget dédié au sponsoring qu’on est allé manger."

Enfin, si l’ASBL optait finalement pour la non-tenue du festival, cela ne signerait pas pour autant son arrêt de mort. "On part du principe que ce n’est pas parce qu’on ne le fait pas en 2023 que l’on ne pourrait pas le faire en 2024. Les circonstances auront peut-être évolué d’ici-là. Mais, pour l’instant, rien n’a été décidé, insiste le président. Cela ne veut pas dire non plus qu’on ne va pas revoir la manière dont on organise le festival et voir si les bénévoles ont toujours envie de s’investir. Certains sont usés de devoir tout le temps trouver des solutions, tout en faisant face aux critiques permanentes." Ce sera donc au conseil d’administration de trancher.