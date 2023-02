DOSSIER | Prix de vente des maisons et des appartements en région verviétoise: hausses et baisses selon les communes

Précision: plus qu’un prix moyen qui est susceptible d’être influencé par quelques ventes exceptionnellement bon marché ou onéreuses, le prix médian reflète mieux le marché immobilier car il est le prix au-dessus duquel la moitié des transactions a été conclue et donc en-dessous duquel l’autre moitié des biens a changé de propriétaire.

Le notaire verviétois Renaud Chauvin explique cette hausse spectaculaire du prix médian au pays des Blancs-Moussis: "Stavelot était fort à la traîne par rapport à ses deux communes voisines de Malmedy et de Trois-Ponts, les années précédentes. On y atteint désormais des prix qui en sont fort semblables, avec quelques projets immobiliers qui ont abouti et des habitations neuves qui ont tiré les prix vers le haut."

En 2022, le prix médian des maisons vendues à Stavelot était ainsi de 210 000 € (hors frais et TVA éventuelle), quand même encore assez loin de Malmedy (250 000 €), une commune où on construit beaucoup, mais au niveau de Trois-Ponts (210 500 €).

Waimes et Aubel à la hausse

Au niveau des plus grosses hausses, Waimes se distingue aussi (+ 28%). "C’est la 3e ou 4e année consécutive qu’on enregistre une augmentation importante. Waimes bénéficie de l’attrait de la campagne, après le confinement. Des maisons ont été vendues comme secondes résidences, à des prix assez élevés. Waimes bénéficie d’un habitat de qualité (beaucoup de maisons en vieilles pierres) et d’une “image nature”, avec les Fagnes notamment." Le constat est similaire pour la voisine de Butgenbach (+ 36%).

Également parmi les plus fortes augmentations, il y a Aubel (+ 22%). "Une commune traditionnellement à forte pression immobilière, avec la proximité de la frontière linguistique (NDLR: avec la Flandre) et de la frontière avec la Hollande (NDLR: les Pays-Bas)."

Jalhay la plus chère

C’est toutefois à Jalhay que le prix médian est le plus élevé dans l’arrondissement de Verviers. "Les prix y sont traditionnellement très élevés. Il y a un habitat de qualité, l’aspect campagnard et aussi pas mal de projets de constructions. Le neuf a la cote. Avec l’aspect énergétique, les prix partent à la hausse."

Mystère à Thimister

Par contre, le notaire Chauvin ne "trouve pas d’explication rationnelle" à la forte diminution du prix médian à Thimister-Clermont (- 16%). Une localité pourtant voisine d’Aubel et au cœur d’un "Plateau de Herve qui, normalement, évolue toujours à la hausse". Hypothèse: "Il faudra voir par la suite si ce n’était pas une tendance momentanée." Ou si, a contrario, il y a un phénomène particulier.

Les prix plongent après les inondations

Les effets des inondations de juillet 2021 se sont fait ressentir sur les prix de vente (à la baisse) en 2022, surtout vers la fin de l’année. Soit "quand des propriétaires ont eu assaini leur maison, ont touché de leur assurance et l’ont vendue. On trouve ainsi des maisons à moins de 100 000 €, assainies mais non réparées". D’où la chute du prix médian dans les communes qui ont subi le plus les inondations. Ainsi Pepinster est celle qui a subi le plus fort recul (- 24,8%) en région verviétoise et enregistre le prix médian le plus bas, juste derrière Limbourg (- 9%). Si Verviers se stabilise globalement (+ 2,6%), on constate une baisse dans certaines zones (comme Ensival, avec - 12,6%).

Ces prix bas, pour des maisons sinistrées, c’est "une phase transitoire", estime le notaire Chauvin. Certaines communes ont commencé à acheter des maisons sinistrées en vue de les démolir pour laisser des zones inondables, en guise de précaution face à d’éventuelles nouvelles crues. Comme Pepinster puis Verviers (en 2023). Mais "il faut voir ce que les autorités prendront comme décisions, au niveau régional", en fonction des études hydrographiques menées et des zones à "rendre" à la nature.