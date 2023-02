Philippe Lagasse de Locht quitte la présidence de "Verviers, ma ville": "Notre spécificité reste de réagir avec le coeur"

Mon but au départ était de participer à des actions du service club Verviers-Vesdre. Au niveau de la paupérisation, nous n’avions pas vraiment d’action en ce sens. À l’époque, j’avais découpé un article d’une dame qui habitait rue d’Ensival et qui demandait de l’aide pour elle et ses petites filles parce qu’elles n’avaient ni nourriture ni chauffage. Avec mon épouse, nous étions allés déposer des paquets chez cette dame. Cela a été le déclic. S’en est suivie une rencontre avec Jean-Marie Schillings, qui était le directeur de l’action sociale du CPAS, à qui j’ai posé la question: "Est-ce normal qu’il y ait des gens qui se trouvent dans cette situation à l’aube de l’an 2000 ?" Il m’a expliqué que, malheureusement, des gens passaient entre les mailles du filet. Avec le Rotary Verviers-Vesdre, on a commencé à travailler avec une association, qui n’est plus hélas plus présente, et qui s’appelait "Aide aux démunis". On a commencé à vendre des "flippos" au profit de celle-ci. Les Soroptimistes nous ont rejoints, puis le Kiwanis. On s’est alors demandé ce qu’on pourrait faire pour essayer d’aller au fond du problème et trouver des solutions. En 1994, on déposait le slogan "Verviers, ma ville". Le but était d’aller au-delà de la pauvreté avec des animations de l’entité verviétoise où l’on s’intéressait tant à la propreté qu’à la décoration de la ville ou au 50e anniversaire de la Libération. "Verviers, ma ville propre" a été la première collaboration active avec le pouvoir politique. On avait créé une charte de la propreté. Mais on se trompait de débat. On a alors fait un virage à 180 degrés: nos objectifs allaient uniquement se limiter aux difficultés que rencontrent les citoyens dans la pauvreté. On a commencé par les caddies solidaires, dans les supermarchés. Très vite, d’autres services clubs nous ont rejoints. Aujourd’hui, nous sommes 13.

L’engouement et le soutien des Verviétois fut-il tout de suite présent ?

Oui. À la 10e année, on était à 10 tonnes de vivres récoltés avec les caddies solidaires. Ce qui nous a posé un problème important. C’était donner aux associations un volume de vivres qui n’est pas adapté à leurs besoins. Eux, ils ont un besoin étalé dans le temps. La Région wallonne a alors décidé (NDLR: en 2004) de créer les relais sociaux urbains. Le relais social, c’était clairement l’interlocuteur qu’il nous fallait. Il a rassemblé au sein de Reverval les associations que l’on aidait en direct. Elles étaient 15 à l’époque. Il y en a 23 aujourd’hui.

On se souvient aussi, bien sûr, du podium solidaire place Verte.

C’était la partie émergée de l’iceberg, le pouls de l’opération. Ce qu’Henri Defawes et Jacky Servais ont fait, c’est irremplaçable et cela leur a demandé un investissement énorme. De même que pour les centaines de personnes qui venaient sur ce podium bénévolement. Les restos et les écoles solidaires sont aussi devenus incontournables.

Concrètement, qu’a apporté "Verviers, ma ville", en termes d’aide alimentaire, durant ces trois décennies ?

Entre 20 et 30 tonnes de vivres sont récoltées chaque année. Cette année, on a fait un peu moins que les autres fois, parce que certaines grosses entreprises n’ont pas donné. Les particuliers, de leur côté, n’ont jamais été aussi généreux. La fiabilité de l’opération n’y est sans doute pas étrangère.

Quel regard portez-vous sur la problématique de la pauvreté à Verviers ? L’aide publique est-elle suffisante ?

Je ne suis pas sûr qu’au niveau politique on se donne les moyens de résoudre ce problème. On l’a vu avec les inondations. Nous aurions voulu que les pouvoirs publics, surtout régionaux, attachent autant d’importance à tous les citoyens, quelle que soit leur situation. Ce qui nous a sauvés, à Verviers, c’est que la Ville ait accepté de se faire accompagner par le privé. Il y a un respect mutuel que je trouve appréciable. Actuellement, 50% de notre travail concerne des victimes des inondations. Ce sera encore le cas pendant 2 voire 3 ans. Notre spécificité reste de réagir avec le cœur.

"Les couacs ? Il n’y a que les organisateurs qui les voient"

Depuis 1994, les anecdotes autour de l’opération "Verviers, ma ville" sont nombreuses.

Son meilleur souvenir

"Les motocrottes. Pour l’opération"Verviers, ma ville propre", nous avions fait venir de Paris des motocrottes. C’était l’action qui avait le plus de visibilité, sur la place Verte. On avait un partenariat avec JC Decaux et on avait installé des mâts drapeaux avec de la publicité, qui servait à acheter du matériel pour l’entretien de la ville. C’est là que les élus avaient signé la fameuse charte de propreté, s’engageant à mettre les moyens ou encore de l’éducation en place pour que le Verviétois respecte sa ville. Quand je relis ça, je souris."

Son pire souvenir

"Les inondations. C’était imprévisible et ingérable. Ma chance était d’être président de “Verviers, ma ville”, de l’UCM et de la gestion du centre-ville. Le fait de cumuler les présidences à des postes d’observation importants m’a donné un pouvoir de décision extrêmement rapide." Pour rappel, l’association s’est, entre autres, chargée de la coordination de l’aide alimentaire dans les jours qui ont suivi les inondations.

Ce qui l’a le plus ému

"Lors des inondations toujours. Le matin, quand on était dans les 2,10 mètres d’eau, j’ai téléphoné à plusieurs personnes dont Monsieur Javaux, directeur général du groupe santé CHC. Je leur ai dit qu’on allait avoir besoin d’eux. Et tout le monde nous a suivis."

La plus belle réussite

"D’un point de vue matériel, je dirais la chambre froide. Cela a changé toute la donne de l’organisation du relais social et cela nous a permis d’avoir une tout autre dynamique par rapport aux récoltes de vivre. D’un point de vue humain, assez paradoxalement, elle n’est pas liée à l’aide alimentaire mais à l’aide humaine. Il s’agit de la personne qui a été sauvée durant les inondations que le Roi nous avait demandé d’aller rechercher pour sa visite à la SPGE." C’était en décembre 2021, dans le cadre d’un repas de Noël.

Le plus gros couac

"Il n’y a que les organisateurs qui les voient. Dans les objectifs qu’on se donne, il y a souvent une partie que l’on n’atteint pas. Mais si le but principal est rempli, ce n’est pas important. La seule chose que je regrette dans les actions qu’on a mis en route, c’était la tirelire mobile. Mon gros défaut est d’avoir plein d’idées. J’ai besoin de mes deux Nathalie (NDLR: Cornet et Lefin) pour me calmer. Ce sont mes garde-fous."