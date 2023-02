Verviers: Les 4e primaires de SFX2 découvriront Explor’cité avec M. Stoffels

Explor’cité est un programme proposé par l’ASBL Les Jeunes entreprises (LEJ) qui permet aux élèves de la 3e à la 6e primaire de découvrir le fonctionnement d’une commune à travers différentes activités ludiques. François Stoffels, instituteur de 4e primaire à SFX2, a découvert la boîte à outils entièrement gratuite l’année dernière grâce à une maman d’élève qui lui en a parlé. Ravi de l’expérience, il a décidé de se relancer dans l’aventure cette année, à la rentrée des congés de carnaval. "Je trouve que le fait de travailler comme ça, ça leur parlait vraiment. Ils étaient enthousiastes et j’étais même étonné parce que de cette manière-là, ils étaient très réceptifs", témoigne Monsieur Stoffels. Le programme se compose de diverses activités qui abordent de nombreuses compétences. L’objectif est d’aider l’enfant à se projeter dans son avenir en apprenant notamment différents métiers à travers des fiches de présentation, découvrir comment fonctionne une commune. Par exemple, "dans la 2e activité, les élèves se mettent à la place d’un pizzaïolo, on explique comment il travaille. Il y a un travail sur l’entreprise, les biens et les services. Les notions de production, de travail en équipe et la création de richesse sont développées à travers cet exercice. Chaque activité a vraiment des compétences différentes et des objectifs variés". L’avantage d’Explor’cité est qu’il s’inscrit parfaitement dans le programme scolaire et qu’il est adaptable. Des notions faciles pour la 4e primaire ? "Je suis assez étonné mais ça va. Par exemple pour la notion d’impôt, il y en a qui râlent parce qu’ils doivent redonner de l’argent mais après ils se rendent compte que c’est pour améliorer des choses dans la commune." Dans la dernière activité, la citoyenneté est abordée et permet à l’élève de découvrir sa responsabilité citoyenne.