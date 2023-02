Reprise des travaux Avenue du Pont de Warche à Malmedy

Pour la seconde phase des travaux, qui se déroulera, elle, au niveau du carrefour entre l’Avenue du Pont de Warche et la rue Ol’z-Eyôs, à hauteur du zoning, l’impact sur la circulation sera encore plus important. Une déviation sera mise en place via Falize, pour les automobilistes qui viennent de l’autoroute.

La troisième phase de ce vaste chantier se fera entre le magasin Lidl et le hall sportif malmédien. Ces travaux devraient durer jusqu’à l’été. Ensuite, le SPW prendra le relais et débutera son chantier le 1er août. "Pour l’instant, il s’agit de travaux de concessionnaires. Ils renouvellent notamment des conduites. Le chantier voirie commencera quand ils auront tout terminé et devrait durer encore un an", explique Florence Schair, chef de projet pour le SPW.

Pour rappel, ce chantier va permettre de réhabiliter près de 900 mètres de voiries, un rond sera construit à hauteur du zoning et une piste cyclo-piétonne sera aménagée.

Commerces accessibles

Les magasins installés le long de l’Avenue du Pont de Warche seront ouverts durant toute la durée du chantier. L’accès au zoning restera également possible pour les poids lourds, mais uniquement pour ceux qui viennent de l’autoroute.