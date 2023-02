La Ville de Verviers avait décidé de monter un drapeau de la Syrie sur la façade de l’hôtel de Ville. "On avait déjà mis un drapeau turc et on voulait aussi mettre un drapeau syrien mais on a dû chercher plusieurs jours pour en trouver. Finalement, une dame nous en a apporté donc on était content de pouvoir avoir un drapeau des deux pays ", explique le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet.

Le drapeau syrien a donc été installé ce mardi 14 février, mais en arrivant au bureau mercredi matin, stupeur, le drapeau a été vandalisé pendant la nuit.

"Je suis arrivé à pied et j’ai eu l’impression que le drapeau était plus petit. Un agent de la ville est venu me trouver pour me dire que quelqu’un était monté sur la façade pendant la nuit et l’avait découpé avec des ciseaux."

Le drapeau a donc été retiré et la Ville n’en installera plus. "On voulait montrer notre solidarité envers les deux pays touchés par le tremblement de terre mais vu que ça pose des soucis, on ne va plus en mettre. " LC