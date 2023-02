Trooz: une nouvelle maison Croix-Rouge à Nessonvaux

Il faut dire que depuis les terribles inondations de juillet 2021, la Croix-Rouge s’est montrée très présente sur tout le territoire lourdement impacté de la commune de Trooz. "Au plus fort des inondations, trois points d’accueil ont été ouverts, ainsi que deux points de distribution alimentaire, indique encore le communiqué. Sept jours sur sept, durant plusieurs mois, ces lieux ont proposé divers événements festifs, des animations et surtout des distributions de repas quotidiennement. Deux tournées mobiles étaient également mises en place pour aider chez elles les personnes sinistrées plus éloignées et dans l’incapacité de se déplacer."

Grâce à sa présence, la maison Croix-Rouge de Olne-Sprimont-Trooz a permis aux habitants de se retrouver, de créer du lien, et "quand les points d’accueil et de distribution alimentaire ont disparu, elle a continué d’organiser chaque samedi, deux points d’accueil"mobiles"à La Brouck, Prayon, Fraipont et Nessonvaux. Parallèlement, la Croix-Rouge Olne-Sprimont-Trooz a le projet de maintenir un pavillon à La Brouck, soit un bungalow convivial de 35 m² qui a également fonction de lieu d’accueil et où sont organisées des activités permettant de redynamiser ce quartier sinistré".

L’appel est par ailleurs lancé aux bénévoles qui désireraient s’investir dans cette nouvelle Maison Croix-Rouge. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès du secrétariat au 0470 04 75 58 ou par mail à mcr.ost@croix-rouge.be..