Cécile Petitjean et Fabien Pirlet se sont à nouveau dit "oui" ce mardi 14 février 2023, 13 ans après leur mariage. Pour la première fois, la Ville de Verviers a proposé à trois couples de renouveler leurs vœux de mariage. "On s’est rendu compte qu’on célébrait beaucoup de noces d’or mais il y a aussi des gens qui ont envie de renouveler leurs vœux avant leurs 50 ans de mariage et c’est un service qu’on ne proposait pas ", explique le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet.

©EdA LABEYE Philippe

Pour l’occasion, l’hôtel de ville a été décoré. Tapis rouge, bougies, pétales de roses et ballons en forme de cœur. "On a voulu faire un peu plus original que pour un mariage civil".

Pendant la cérémonie, le bourgmestre f.f. a d’abord résumé la rencontre et la vie du couple, avant de relire l’acte de mariage. Les époux ont ensuite échangé leurs intentions. Cécile et Fabien se sont mariés en septembre 2009 à Verviers. "C’était une idée un peu folle de renouveler nos vœux mais on avait envie de marquer le coup, on vient d’avoir 40 ans", raconte Cécile.

©EdA LABEYE Philippe

"Quand on est jeune on ne sait pas à quoi s’attendre mais ici, on s’engage en sachant ce qui nous attend et on en a toujours envie. En plus, cette fois-ci, on a pu se dire"oui"devant notre fille, qui n’était là en 2009", ajoute son mari. Leur cérémonie s’est terminée sur les notes de la chanson qui a ouvert leur bal il y a 13 ans, Still loving you.

Trois couples ont donc eu une Saint-Valentin un peu particulière cette année. Et la Ville de Verviers espère organiser d’autres cérémonies de renouvellement de vœux, au moins une fois par an, suivant la demande.