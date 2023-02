Journée internationale des droits des femmes à Verviers: des activités qui traversent la société (Vidéo)

Cette année sera placée sous l’intersectorialité des luttes des femmes. Le programme proposé est toujours aussi varié grâce aux différents partenaires qui y ont contribué. En 2023, il aborde différentes problématiques de société à travers le statut de la femme, notamment le handiféminisme, les femmes sans-papiers, la charge mentale ou encore le secteur des soins. Les activités, pour la plupart gratuites, se dérouleront du 4 au 28 mars 2023, à Verviers et Dison (programme complet ci-contre), avec une journée remplie d’activités le 8 mars.

Programme du 8 mars

La journée commencera par une action commune au pont Saint-Laurent dès 11h30 dans le cadre de la campagne "Stop au statut cohabitant.e". Des animations seront organisées à partir de 11h30 jusqu’à 14h30. La journée se poursuivra avec la remise du prix Marie Mineur à 18h. Il sera décerné par la Ville de Verviers et son Conseil consultatif communal des femmes. C’est l’occasion de mettre à l’honneur une Verviétoise qui s’est illustrée et qui n’a pas nécessairement été médiatisée pour son action. Cette année sera une édition particulière car elle marque le centième anniversaire de la disparition de Marie Mineur, une des premières militantes féministes belges engagées dans la lutte pour l’amélioration des conditions de travail des femmes et des enfants. La cérémonie de remise de prix se déroulera dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Verviers. La journée se clôturera avec un ciné-débat à 19h, dans les locaux des équipes populaires de Verviers en présence de l’équipe du film Auprès d’elle, de Benjamin Durand et Chiara Giordano. Il abordera le statut de la femme dans le secteur des soins (entrée gratuite).