Verviers : décès de René Léonard, figure emblématique des Voyages Léonard

"C’était le trio gagnant"

René Léonard, c’était un homme passionné par son travail. En 1972, il rejoint l’entreprise créée en 1946 par son papa, Joseph Léonard. Durant 8 ans, il sera chauffeur de car et sillonnera les routes. Son épouse Jocelyne Landrain sera aussi de la partie. C’est en 1980 qu’il reprendra le flambeau de la direction avec son frère Marc. Ils n’ont qu’une idée en tête: développer la société en la tournant résolument vers la modernité. L’autocariste se mue alors en tour-opérateur aux services complets.

"La première chose qui me vient en tête quand je pense à mon papa, c’est la pugnacité, poursuit Véronique Léonard. Il avait cette force de ne jamais rien lâcher, de toujours tenir le bon bout. Il était toujours à 150% pour son travail. Il avait des convictions et c’était un fonceur. Je dois aussi dire qu’il avait un très fort caractère. Il n’était pas toujours délicat dans ses propos mais c’était un homme tellement courageux et il était fier du travail qu’il avait accompli. Avec mon oncle et ma maman, c’était le trio gagnant. "

"Son entreprise, c’était aussi sa famille"

Il avait de quoi être fier René Léonard. Au fil des années, il a fait grandir l’entreprise née en région verviétoise sous le nom de Léoautocar. Sous l’impulsion de René Léonard, c’est le temps du développement à Verviers (1972) ; de la multiplication des brochures de voyages (1980) ; de l’installation d’une seconde agence de voyages, à Liège (1984) ; de l’utilisation des autocars à double pont (1985); de l’implantation à Dison (1985) ; du déménagement vers Barchon, le long de l’autoroute E40 (1999) ; de l’organisation d’un voyage mémorable en Alsace pour fêter les 60 ans des Voyages Léonard (2006) ; de la modernisation de l’image de l’entreprise avec de nouvelles couleurs et un nouveau logo (2007). Et que dire aussi des nombreuses récompenses obtenues par le tour-opérateur qui soulignent la qualité des services proposés. Cette qualité et ce professionnalisme, c’est sans doute ce qui poussera d’ailleurs le groupe Sales-Lentz à racheter les Voyages Léonard, en 2011, pour poursuivre leur expansion. Avec, toujours dans l’aventure, Véronique Léonard et ses cousins.

En janvier dernier, preuve en est de l’expansion des Voyages Léonard, un nouveau site technique était inauguré à Tignée. ©Romain RIXHON

"Papa, c’était un visionnaire, raconte Véronique Léonard. S’il a arrêté en 2011, en même temps que son frère et maman, avec mes cousins, on a vraiment voulu poursuivre tout ce qu’il a entrepris. Il a fait grandir la société, il la gérait en bon père de famille. Et son entreprise, c’était aussi sa famille. Je le vois encore maintenant. Depuis l’annonce de son décès, les marques de sympathie affluent. Les employés, les collaborateurs, les chauffeurs… C’est très prenant. Les voyages, c’est un peu comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Quand il voyait ses cars alignés le long de l’autoroute, ça le faisait vibrer. Il adorait tellement aller sur les routes, à la rencontre des prestataires. Il allait présenter nos services, expliquer notre philosophie. Il était toujours très investi."

Pour un dernier hommage

René Léonard repose au funérarium Lousberg, rue Léopold, 30, à Dison. Les visites ont lieu ces lundi 13 et mardi 14 février 2023, de 17 à 19 heures. La liturgie des funérailles sera célébrée au crématorium de Welkenraedt, ce mercredi 15 février 2023, à 9 h 30.

René Léonard est décédé ce dimanche 12 février 2023. ©D.R.

L’avis nécrologique fait également savoir que "si vous voulez manifester votre sympathie, vous pouvez faire un don à la Fermette, sur le compte BE85 3631 4292 6106, avec mention "En souvenir de René Léonard"".