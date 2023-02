Un infirmier verviétois en Turquie avec l’aide d’urgence humanitaire B-Fast : "On se prépare depuis des années" (vidéo)

Ce week-end, le Verviétois a reçu un mail confirmant son départ pour la Turquie. À ce stade, il ne sait pas où il va atterrir, dans quelle ville il va aider, tout ce qu’il sait: rendez-vous, mardi à 5h à la base militaire de Peutie. Ce sont donc les derniers moments qu’il passe avec sa famille avant de partir 15 jours sans être sûr de pouvoir entrer en contact avec ses proches. "J’ai acheté un forfait de 1 000 SMS pour la Turquie, si j’ai du réseau, ça passe mais si le tremblement de terre a détruit les antennes… Aucune idée". Il a dû donner les coordonnées d’une personne de contact. "B-fast dit qu’ils vont tenir au courant les familles régulièrement mais on ne sait pas ce que ça veut dire régulièrement".

Il est ravi d’être soutenu par son entourage et son employeur. Il mesure la chance qu’il a, "il faut que tout s’aligne, c’est pour ça qu’on est beaucoup de volontaires et qu’on est souvent peu à partir".

"On va traiter 100 patients par jour"

"On est plus ou moins 80 personnes: médecins, infirmiers et logisticiens qui seront sur place. On va traiter 100 patients par jour et on pourra en avoir 20 pour la nuit. En résumé, on va suppléer les hôpitaux turcs qui ont été détruits ou qui sont dépassés". Il travaillera dans un hôpital de campagne sous tente qu’une équipe est actuellement en train d’installer. Il y aura une salle d’urgence, des salles de consultations, une aile dédiée à la gynécologie, aux soins des enfants, une salle d’opération, une pharmacie…

"Il y a une vingtaine de tentes interconnectées, c’est un mini-hôpital qui fonctionne à l’intérieur 24h/24".

Il rappelle que B-Fast n’est pas spécialisé dans la recherche de victimes, ils aident à la prise en charge des victimes, par exemple "pendant 6 mois, on va pouvoir aider les structures médicales".

"On se prépare depuis des années"

Les quelques jours avant le départ sont consacrés à préparer les proches explique l’infirmier.

"Qui va conduire les enfants à l’école ? C’est plutôt ça qu’on va régler en dernière minute. Là-bas, c’est mon métier de tous les jours que je ferai. Il faut savoir que ça fait des années qu’on se prépare. On a des formations avec B-Fast, on a des week-ends d’entraînement".

Concrètement durant ces jours d’exercices, les volontaires sont mis en situation afin de savoir comment se débrouiller sur place, "savoir comment utiliser les rations, comment monter notre hôpital de campagne, les procédures de triages pour gérer les afflux de patients,…".

Et côté bagages, tout est déjà quasi prêt comme son sac avec de quoi survivre 24 heures, en permanence préparé depuis son entrée chez Emergency Medical Team.