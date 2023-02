Centre, Prés-Javais et Ensival: quel développement durable pour ces quartiers de Verviers?

Ce n’est un secret pour personne, les inondations de la mi-juillet 2021 ont formé des plaies béantes dans de nombreux quartiers de Verviers. De janvier à décembre 2022, des études dites "quartiers durables" ont ainsi été menées par la Région wallonne afin de penser au (re)développement des lieux les plus sérieusement touchés par les flots. Alors que leurs conclusions ont été apportées fin décembre dernier, il est temps de partager avec la population ce qu’il est recommandé de faire ou non dans le cadre de la reconstruction. Si Limbourg l’a déjà fait, à Verviers aussi, il est prévu de présenter publiquement le résultat de ces études censées repenser le Verviers de demain en tenant compte de la Vesdre et de ses potentiels risques.