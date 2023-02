Verviers : nos idées cadeaux originaux et locaux pour célébrer l’amour ce 14 février

1. Des roses en chocolat chez Bonbon Caramel à Heusy

La rose, rouge ou blanche, en chocolat, emballée comme sortie tout droit de chez le fleuriste ©Bonbon Caramel

Si à chaque occasion, et bien au-delà, Bonbon Caramel avenue de Spa à Heusy fait preuve d’une imagination et d’une originalité sans faille, la fête de l’amour n’y fait pas exception. Alors, si vous partagez votre vie avec un(e) gourmand(e), cap sur les créations artisanales de la confiserie où le cœur y est roi encore pour quelques jours. La pièce maîtresse ? La rose, rouge ou blanche, en chocolat, emballée comme sortie tout droit de chez le fleuriste… Sauf que celle-ci est comestible. Miam ! (5,70 €). "Ce qui fonctionne assez bien aussi, ce sont des bouquets de rose en chiques" où les fleurs sont formées grâce à des "tapis tournés sur des piques à brochettes". Aussi, Bonbon Caramel vous fera tomber amoureux de son assortiment de lards en cœur, de ses cupcakes, de ses pâtes de fruits ou encore de ses sucres fondants et gâteaux de chiques !

2. Un livre sur l’amour à la Traversée à Verviers

Un éventail de livre sur l’amour à La Traversée. ©EdA Labeye

Un bouquin pour la Saint-Valentin, c’est LE présent pour lequel on ne se rate jamais ! "Le livre, c’est le bon cadeau à tout moment. Saint-Valentin ou pas, cela fait toujours plaisir", sait une libraire de La Traversée, Dans le commerce en Brou-Harmonie, on a concocté une sélection pour célébrer son âme sœur sur des thèmes variés "comme la sexualité, la sérénité", la réflexion, le coaching. La librairie propose autant des classiques comme Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes que des livres fun comme Toi + Moi = Cœur de Stéphanie Bouvet, à compléter sur son histoire d’amour. Les célibataires ne sont pas non plus en reste avec L’amour, le VRAI ! Comment faire la rencontre de votre vie de Lucie Mariotti. On trouvera aussi Hunter et ses mickeys de Anouchka d’Anna ou encore, dans un registre plus léger, Chaud – 60 recettes pour séduire aux fourneaux, l’incontournable Kamasutra et plein d’autres idées à découvrir sur place. Le tout étant en stock !

3. Des jeux chez Tanais à Verviers

Ranais propose aussi un chéquier Pop’iz moments inoubliables à partager. ©Tanais

S’il y a bien un temple du cadeau original à Verviers, c’est le magasin Tanais du piétonnier Brou-Harmonie. On peut y dénicher une panoplie de présents pour gâter femmes et hommes dont un coup de cœur pour la boîte de la marque Another me qui propose 100 activités à partager avec son partenaire "romantiques ou amusantes. On tire un ticket et on découvre une activité pour pimenter son couple", détaille la patronne sur sa vidéo en ligne. De quoi ne plus jamais s’ennuyer. Dans la même veine, Tanais propose aussi un chéquier Pop’iz moments inoubliables à partager à sortir au fil du temps dans son couple. Concrètement, il s’agit de bons cadeaux super-originaux: instant coquin, dîner en tête à tête, virée shopping, petit dej’au lit, soirée film & plaid… De quoi aussi sortir un peu de la routine métro-boulot-dodo.

4. La tasse personnalisée chez le photographe verviétois Neuville

On peut y ajouter une petite phrase, citation, mot d’amour. ©Neuville

L’initiative est lancée par le photographe Neuville en Crapaurue à Verviers : celle de proposer un cadeau de Saint-Valentin personnalisé sous forme de tasse. Si le concept est possible toute l’année, il prend des allures d’amour en cette Saint-Valentin. "On propose des tasses de toutes sortes, une dizaine de modèles, de couleurs et de styles différents, des intérieurs colorés, des anses en cœur, avec ou sans texte de type I Love You", détaille Pascale Neuville. L’idée étant de pousser la porte du commerce avec sa photo de couple et de laisser les machines turbiner! "Normalement, le délais est de deux, trois jours mais on peut la réaliser dans la journée du 14 février avec un supplément de 2€ pour couvrir la chauffe des machines vu le coût de l’énergie". Ce qui reviendrait au total à 13,95€ pour "un cadeau utile aux buveurs de thé ou de café et à la fois 100% personnalisable". On peut en effet y ajouter du texte. "Une date de rencontre, une jolie phrase. On peut aller du pkus sobre au plus décoré".