Les taquineries ancestrales entre Malmédiens et Stavelotains connaissent certainement leur point d’orgue annuel en période de cwarmê et de laetare. Cette saison carnavalesque 2023 ne déroge pas à la règle. Ainsi, est apparu, sur le groupe Facebook " Il s’en passe à Malmedy ", ce montage associant la nouvelle affiche du laetare de Stavelot à une boisson orangée. Et si les gilles de Binche pastichaient la présentation stavelotaine pour leur carnaval connu notamment pour leur lancer d’oranges ?

Pistonnée

Peut-on débarquer dans un parti politique et être directement bombardée à la présidence de la section locale de celui-ci ? Eh bien oui ! C’est ce qui est arrivé chez Les Engagés de Verviers. Faut dire que quand on est proche du président d’arrondissement du même parti, ça peut aider…

Libertés mathématiques

Face à l’autre candidat, Alexis Fary, Martine Frenay a été élue présidente avec "60% des voix", indique le communiqué de la section locale des Engagés de Verviers. Il semble que ce score ait été arrondi et même exagéré. Car, selon nos informations, le résultat chiffré, non communiqué par les Engagés, était de 20 voix pour Martine Frenay, contre 17 pour Alexis Fary. La nouvelle présidente est donc passée à (seulement) trois voix près lors de cette assemblée générale, et avec un score qui, si on calcule bien (20 divisé par 37), est en réalité de 54%.

Le Fédéral pousse-t-il la Région ?

Ce 8 février, pas moins de trois ministres étaient présents pour l’inauguration de panneaux didactiques sur la ligne 38 à Herve. Georges Gilkinet, Philippe Henry et Valérie De Bue se sont en plus prêtés au jeu en parcourant le RAVeL, entre le fort de Battice et la maison du tourisme,… en tuk-tuk ! Le ministre fédéral de la Mobilité a ainsi poussé ses confrères de la Région wallonne: qui a dit que le Fédéral n’était pas là pour donner un coup de pouce ?

L’homme politique a tout de même avoué avoir été relayé à son poste par son homologue wallon, à mi-chemin.