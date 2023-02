" Certains en politique veulent vivre un train de vie comme la grande bourgeoisie", estime l’élu verviétois László Schonbrodt (PTB)

Non, c’est clair. Depuis le début, on demande deux choses: que le parking redevienne public et qu’il soit gratuit. Ça a vraiment du sens car cette gratuité est liée au soutien du commerce verviétois, qui s’est effondré. L’année dernière, on avait le record d’une cellule commerciale vide sur trois et, maintenant, on a creusé notre avance et c’est une sur deux. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c’est infernal. Ma maman était commerçante à Verviers, j’ai vu la dégringolade du chiffre d’affaires quand il y a eu la privatisation du parking. Ce qui a été présenté montre très bien que la majorité n’a retenu aucune des leçons de la question du parking. La grande paternité du parking privé, on la doit à Malik Ben Achour qui a reconnu qu’il y avait des erreurs, qu’ils n’auraient pas dû le faire.

Ce qui a toujours été très problématique, c’est cette chasse aux sorcières, la pression sur les gens, les PV à la minute. Ici, on propose d’être encore moins humain et de mettre un robot, une scan-car. Partout où elle est, il y a des mobilisations car c’est un truc bête et méchant. Elle a pour but d’aller chercher un maximum d’amendes, et de mettre un maximum de pression sur la population, qui est, à Verviers, une de plus pauvres de Belgique. Ça montre bien les outils mis en place par une majorité qui ne connaît plus rien à la réalité de sa commune.

L’autre gros souci, c’est qu’il n’y a eu aucune concertation. On nous dit que les commerçants sont contents et, bam, on reçoit un mail des commerçants qui pètent un plomb parce qu’ils n’ont pas été consultés. Si on résume la proposition qui est faite aujourd’hui par la majorité, c’est un périmètre payant plus grand; une scan-car ; et la gestion par un organe, Synergis, où il y a eu dernièrement des soupçons d’irrégularités et où le président n’est autre que Malik Ben Achour.

Le parking en ville, vous l’imaginez comment?

Public et gratuit car cette question rentre dans la discussion du centre-ville en général et, pour moi, le maître-mot sur le centre-ville, ça doit être la question de la concertation.

Toute personne qui habite à Verviers le voit, le centre-ville, c’est le symbole de l’abandon. Aujourd’hui, il doit être pensé pour les gens avant tout et pour toute une série de dossiers importants – City Mall, le parking... –, il suffit de demander à la population ce qu’elle en pense, ce qu’elle préconise. Il y a là un réel un enjeu à se réapproprier. Un exemple: sur le commerce, il est démontré dans des études que le parking gratuit ferait du bien mais il est aussi démontré que si les gens parfois préfèrent aller dans des galeries commerçantes, c’est pour la maîtrise du parking mais aussi parce qu’il y a des toilettes publiques. On fait des tas de travaux en ville et combien de toilettes publiques sont prévues? Une. Ce n’est pas penser à ce que les gens attendent. On défend aussi le fait qu’il y en ait dans les parcs, c’est une question féministe et d’égalité car des urinoirs, il y en a plein.

La situation du centre-ville n’est pas glorieuse. Quelle serait la première chose à faire pour enclencher la relève?

Que la Ville ne vende pas les anciens bâtiments de l’Inno. Là, on est au plus haut de l’abandon des commerçants où même la Ville n’y croit plus et, au lieu de percevoir un revenu locatif, elle préfère vendre ses bâtiments. Elle pourrait profiter de toute cette surface pour louer des cellules commerciales pas chères, elle pourrait casser les prix car tout le monde le sait, les prix des loyers sont trop élevés à Verviers.

Vous vous inquiétez aussi de la situation post-inondations, notamment des montants accordés aux propriétaires sinistrés pour le rachat de leur habitation qui doit être démolie. Des montants que vous jugez trop bas, vous l’avez encore dit au dernier conseil communal. Pourtant ces habitations ont été expertisées, de plus, les propriétaires ont également été indemnisés par les assurances. En quoi jugez-vous que ce n’est pas assez?

Je peux vous montrer une maison rue Renier où on change les châssis mais, sur papier, elle est à démolir. La personne ne veut pas y croire donc elle continue de faire des travaux. En fait, les gens sont en train d’investir dans leur maison et on ne les prévient de rien. L’argent que les gens ont reçu des assurances, il n’est pas sur un compte en banque, il est réinvesti dans les maisons. Des gens ont aussi refait des emprunts et il y a également la question de l’énergie injectée, des heures de travail qui n’ont jamais été valorisées. Et ceux qui ont dû déménager, payer un loyer qui n’était pas toujours pris en charge par les assurances?

Au PTB, vous estimez qu’il y a un montant minimum qu’il faudrait accorder aux propriétaires sinistrés?

Ça ne doit pas être une question d’argent. Au-delà de la question de la valeur du bien, il y a la question du comment est-ce qu’on va dédommager. La valeur, c’est légal de l’établir, c’est la valeur telle que la maison est après les inondations. Si on ne donnait pas un sou aux gens mais qu’on leur donnait une maison équivalente à celle qu’ils habitaient avant, il n’y aurait pas de problème. Ce n’est pas une question de montant, mais un problème de relogement. Quand on propose 145 000 € à quelqu’un, je ne suis pas capable de dire si la maison vaut plus ou moins, mais je sais que la personne ne saurait pas racheter la même maison à ce prix. C’est là que j’ai un problème. Il faudrait aussi un dédommagement parce qu’on fait bouger les gens. On va abattre la maison d’une famille, là où des enfants ont grandi. Ce n’est pas rien.

Depuis votre arrivée au conseil communal, le manque de concertation dont vous parlez souvent, est-ce le plus grand reproche que vous feriez à la majorité?

Je ne le dirais pas comme ça. L’impression que j’ai, après ces quelques années au conseil communal, c’est d’être face à des gens qui sont là pour défendre les intérêts de la ville plutôt que ceux des habitants, des gens qui font du marketing autour de la ville, qui se préoccupent des questions d’image au lieu de s’occuper des habitants.

Pour cette majorité, on a eu une force politique qui s’est présentée sous l’étiquette de la politique autrement, du choc démocratique, à savoir le Nouveau Verviers, mais la réalité, c’est qu’on n’a jamais eu une majorité aussi peu démocratique. L’opposition est virée des sections, le règlement d’ordre intérieur limite la parole à crever, il n’y a eu aucune tentative réelle de prendre l’avis de la population sur quoi que ce soit.

Il y aura une liste PTB pour 2024?

Oui et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas complète. Après, qui, à quelle place,... On verra.

Parlement wallon: "Mon dernier salaire, c’était 2 225 €… Le reste va au parti"

Depuis 3 mois, László Schonbrodt découvre les rouages du Parlement wallon, en tant que député. Et tout ne lui plaît pas, notamment la question des rémunérations accordées.

Vous êtes député wallon et communautaire, membre du Bureau du Parlement wallon, sénateur de Région, conseiller communal et chef de groupe PTB à Verviers. Ça ne fait pas beaucoup de casquettes ?

Si, mais toute la première partie, c’est une sorte de cumul obligatoire. Tous les députés régionaux sont aussi à la Communauté et pour les sénateurs, il n’y a plus d’élections puisqu’ils sont issus des entités fédérées, sauf un quart qui sont cooptés. Il faut retenir aussi qu’on travaille en équipe. Avant, j’étais dans l’équipe derrière et, maintenant, c’est moi qui porte mais je n’y arriverais pas si on ne travaillait pas en équipe.

Si d’aucuns vous reprochent ce cumul, que leur répondre ?

La première chose, c’est que je dirais que je comprends le point de vue car moi non plus je ne comprenais pas tout avant mais c’est un cumul obligatoire. Je ne suis d’ailleurs pas contre le fait qu’on fasse du nettoyage dans ce genre de choses. Par exemple, pour nous, le sénat, ça n’a plus beaucoup de sens que ça existe encore.

La deuxième chose, c’est que le problème du cumul, ce sont les rémunérations car ça peut inciter à cumuler pour avoir plus d’argent. Je vais être honnête. Je trouve que c’est très impressionnant ce que je touche. Il y a l’indemnité parlementaire – 6 000 balles –, les frais, les remboursements qu’on veut m’accorder de partout, et, comme secrétaire du Bureau, c’est 1 600 ou 1 800 € net en plus par mois. Au conseil communal, j’ai aussi des jetons de présence, auxquels on renonce au PTB. Mais je ne touche pas toutes ces sommes, on se limite au PTB. Par mois, je gagne autour des 2 200 €.

"Il y a une déconnexion folle entre certains députés et la réalité que vivent les gens." ©EdA LABEYE Philippe

Vous n’avez pas fait gonfler votre salaire depuis que vous êtes député ?

Non. Je touche ce que je gagnais avant d’être député. Je n’ai pas de secret, mon dernier salaire, c’était 2 225 €. Je le dis, ce n’est pas du misérabilisme, c’est un salaire normal. Et c’est le but. C’est montrer qu’au PTB, on connaît les problèmes qui se posent quand on a un train de vie "normal". Le reste de mes rémunérations va au parti.

Cet argent, ces rémunérations, c’est un problème au parlement et je l’ai vraiment vu. J’ai des députés qui m’ont dit: "Pour les inondations, avec 550 € de prime, il n’y a pas eu de problème pour payer les factures d’électricité". Certains sinistrés avaient des factures mensuelles de 1 000 €, et ça, avant la crise de l’énergie… Est-ce qu’ils se rendent compte ? Il y a une déconnexion folle entre certains députés et la réalité que vivent les gens. Et encore, quand je pense à d’autres avantages concrets… Comme secrétaire, j’ai droit à un chauffeur dans une énorme BMW. Non, je ne veux pas bénéficier de cet avantage. Ce n’est pas seulement la question du chauffeur, c’est que c’est aussi avec une voiture de luxe.

En dehors de cette question d’argent que vous voulez voir changer, travailler au niveau de pouvoir régional, ça vous plaît ?

Il y a un peu des deux. Je suis quelqu’un de militant, mon premier combat, il est dans la rue, sur le terrain. Mais ça m’importe d’aller me battre sur tous les fronts possibles, y compris au sein du parlement. Et c’est vraiment bien qu’on soit une équipe parce que c’est difficile de porter une voix dissonante là-dedans. On n’est pas toujours les bienvenus. Par exemple, il y a deux députés ouvriers au parlement, deux du PTB. Avant, il n’y en avait même pas.

Transparence en politique: "J’ai l’impression que le message n’est toujours pas compris"

László Schonbrodt est membre du Bureau du Parlement wallon. Son leitmotiv ? Que la transparence prime.

En décembre dernier, vous avez aussi intégré le nouveau Bureau du Parlement wallon, après la démission du précédent. Les mots d’ordre y sont transparence et bonne gouvernance. Qu’est-ce que ces termes vous évoquent ?

Pour moi, ça rentre dans le thème le plus important qu’est la démocratie. Le thème de la distance me vient aussi en tête. Il ne faut pas juste faire des choses en surface. Ce n’est pas parce que tout le monde va avoir accès à un document incompréhensible que les choses vont aller mieux. Ce qu’il faut savoir, c’est pour qui roulent ces institutions. Pour le moment, pas pour la classe travailleuse. Ce qu’il faut, c’est être dans la démocratie directe, avec des choix définitifs. Et il faut saisir des sujets qui importent aux gens.

On parlait des revenus des députés, c’est indispensable de revoir ça. C’est pour ça que c’est tellement important de voir plus de "vrais" gens au parlement. Il n’y a rien à faire, quand il est composé d’universitaires, d’avocats… Ce n’est pas la même composition que la société. Je ne suis pas contre le fait qu’il y en ait, mais ce serait bien qu’il y ait autre chose aussi.

"Des gens venaient me demander un logement social." ©EdA LABEYE Philippe

La politique du cadeau, du service rendu, du piston ne doit pas avoir lieu en politique ?

Non. Je m’en suis rendu compte quand je suis devenu conseiller communal. Des gens venaient me demander un logement social. On se rend compte que c’est devenu un réflexe que les choses marchent comme ça. Mais non, ce n’est pas normal et oui, les choses doivent changer par rapport à ça.

Vous comprenez le détachement de la population pour la question politique et le fait que sa confiance envers les élus soit effritée ?

Oui et je suis inquiet. Je lisais une interview du nouveau président (NDLR: le Theutois André Frédéric, PS) qui, sur la question du greffier du parlement (NDLR: suspecté de harcèlement au travail), disait que c’était un problème interne aux fonctionnaires ; sur la Maison des parlementaires, il disait qu’il n’y avait rien d’indécent. Comment peut-on dire qu’on va mettre 45 millions€ dans une Maison des parlementaires et dire qu’il n’y a rien d’indécent ?

Il dit aussi qu’il va faire attention au fait que tous les députés puissent dorénavant avoir accès aux PV du Bureau. Ce n’est pas ça la transparence. La transparence, c’est qu’ils soient publics, pas accessibles qu’aux députés. J’ai l’impression que le message n’est toujours pas compris. On a eu Publifin et rien n’a changé. On passe à côté de l’essentiel.

Ça fait 13 ans qu’il y a un management de la terreur au Parlement wallon et qu’il a été couvert. Il ne faut pas des mesurettes. Au PTB, on s’est battu pour la commission parlementaire de Publifin, on l’a eue. On s’est battu pour la démission du Bureau du Parlement. On s’est battu pour avoir une commission de comptabilité pour que toutes les décisions soient prises de façon publique et officielle sur la question des voyages. Faut-il vraiment les faire en business class ? Fondamentalement, faut-il faire des voyages, oui, mais le problème, c’est le goût du luxe. Certains en politique veulent vivre un train de vie comme la grande bourgeoisie. Comment peut-on trouver ça normal et pas indécent de claquer 20 000 € dans un voyage de 3 jours à Dubaï ?