Verviers : survivante de violences sexuelles, Céline témoigne et sensibilise sur Instagram

"À l’époque, j’étais mal entourée et je n’ai pas reçu l’aide dont j’avais besoin. Je n’ai pas porté plainte directement parce que j’avais peur et que je pensais que c’était de ma faute. Je n’ai pas été entendue, ni reconnue dans mes souffrances, ni prise en charge. L’acte en lui-même fait déjà se sentir sale et coupable alors si l’entourage en rajoute une couche… C’est la double peine", confie la jeune femme.

Pendant de longs mois, elle tente de faire face malgré la culpabilité qui la ronge. "Je me suis cachée pendant des années comme si je gardais un secret honteux alors que ce n’est pas à moi d’avoir honte. Je ne veux plus me cacher car ce n’est pas moi la coupable", clame-t-elle. Dans cette optique, elle lance un compte Instagram, baptisé à l’époque "Survivante. féministe". Et ce n’est pas un hasard si elle a choisi le terme de survivante. "C’est pour ne pas rester enfermée dans le statut de victime, qui pour moi est une attitude passive. Je suis une survivante car je me bats pour survivre et pour faire valoir mes droits", ajoute-t-elle.

De manière anonyme, Céline y raconte son histoire mais aussi le parcours qui l’a menée à porter plainte (plainte qui fut classée sans suite) et à entamer sa reconstruction, notamment via l’écriture thérapeutique et grâce au soutien de proches bienveillants. "Mon compagnon m’a déclaré que les gens devraient se mettre plus souvent à ma place. Cette phrase a été l’élément déclencheur pour transformer ma colère en quelque chose d’utile."

Elle y poste également des ressources susceptibles d’intéresser d’autres personnes ayant vécu la même chose. On y retrouve entre autres des informations sur le consentement et tout ce qu’il faut savoir pour demander de l’aide et comprendre les différentes procédures. "Tout ce que j’aurais aimé savoir à l’époque, souffle-t-elle. Je cherche aussi à visibiliser et à sensibiliser sur les violences sexuelles ainsi que sur l’impact de celles-ci sur la santé, car elles sont minimisées voire inexistantes aux yeux de la société et des institutions."

Pas question pour elle, toutefois, de remplacer les professionnels de la santé spécialisés dans ce domaine. "Je me considère simplement comme une personne-ressource avec mes compétences professionnelles et personnelles."

La fin de l’anonymat

Le 3 février, alors qu’elle vient d’avoir 30 ans, Céline décide de dévoiler son identité sur Instagram et de poster une photo d’elle. "C’est un acte symbolique car j’ai vécu les violences sexuelles ce jour-là, il y a 5 ans. Je ne veux plus me cacher ni avoir peur." Elle change aussi le nom de son compte, qui rassemble près de 800 followers, en "Celine_ la_Survivante".

Une démarche courageuse saluée par bon nombre d’internautes. "Aujourd’hui, je trouve enfin du sens à ce qu’il m’est arrivé. J’utilise mes souffrances pour partager, éduquer, sensibiliser et lutter", conclut la Verviétoise.

Aujourd’hui, sa vie est mise sur pause

Depuis son agression, Céline souffre de stress post-traumatique, de fibromyalgie, de troubles anxio-dépressifs et de troubles alimentaires. "Ma vie est en pause", explique-t-elle. En novembre, après 3 ans d’incapacité de travail, la mutuelle l’a exclue. "J’ai perdu mes droits parce que les conséquences des violences sexuelles sont minimisées, estime-t-elle. Pourtant, depuis mon arrêt de travail, je me donne les moyens de me soigner et de me réinsérer sur le marché de l’emploi. J’ai même suivi une formation que l’Inami a refusé de prendre en charge dans le cadre d’une réadaptation professionnelle sous prétexte que je dispose déjà d’un diplôme d’études supérieures." Elle a d’ailleurs introduit un recours contre l’Inami à ce sujet.

Une cagnotte solidaire pour les frais de justice

Financièrement, la situation n’est pas simple non plus pour la Verviétoise. "Cela fait 3 mois que je suis sans revenus. Je reste dans l’attente de percevoir des allocations de chômage, ma première demande a été refusée. Concernant mes démarches judiciaires, je ne bénéficie pas de l’aide juridique. Les revenus de mon compagnon dépassent de peu le plafond d’intervention." Elle dénonce de ce fait le statut de cohabitant. "Il renforce les inégalités sociales." Au fil des mois, l’argent sur son compte épargne s’est envolé. Pour financer les frais de justice, Céline a ouvert une cagnotte solidaire en ligne. "J’ai mis ma fierté de côté. J’ai besoin de minimum 3 000 € afin de clôturer l’intervention de mon précédent avocat et pour lancer des nouvelles procédures." Elle se terminera le 1er mai.

www.leetchi.com/c/financement-des-frais-de-justice