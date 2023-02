Un premier Alzheimer Café pour briser la solitude à Pepinster

Des chiffres importants qui justifient le combat mené par la Ligue Alzheimer, cette association d’aide et de soutien aux patients, aidants, professionnels et toute personne intéressée, active dans l’(in)formation, l’écoute et la recherche scientifique en la matière.

Parmi les nombreuses actions de l’ASBL, il y a l’organisation d’Alzheimer Café depuis une vingtaine d’années sur le territoire belge. "Un Alzheimer Café fait référence à un lieu de rencontre en milieu non médicalisé où l’accent est mis sur la convivialité, définit Sabine Henry, présidente de la Ligue. On s’y réunit donc autour d’une boisson, d’un gâteau, de chocolats… pour poser des questions concrètes sur la vie de tous les jours avec Alzheimer et discuter de façon informelle. Chacun apporte son expérience, son chagrin, ses conseils. Autre objectif avoué: briser le tabou et la solitude qui vont souvent de pair avec la maladie. Les familles nous font souvent part d’un sentiment d’isolement". Si Verviers, Stavelot ou encore Herve en accueillent déjà, c’est à Pepinster d’inaugurer son premier ce lundi 13 février. Il ouvrira ses portes de 14 à 16 heures à la Résidence "Au fil de Hoëgne", rue Neuve à Pepinster. Les séances se poursuivront ensuite au rythme d’une par mois, chaque deuxième lundi du mois (hors congés scolaires).

Et la présidente d’ajouter que ce rassemblement n’est pas "seulement pour les personnes concernées par la maladie mais aussi les personnes inquiètes. On peut y rappeler les symptômes, conseiller, rediriger. Nous sommes de plus sollicités par les Communes et les institutions pour y créer un Alzheimer Café" comme cela a été le cas à la maison de repos de Pepinster. Prochaine ouverture dans la région verviétoise ? "En mars du côté de Spa", assure la présidente.