La volonté d’accélérer le passage au LED partout à Limbourg

Phase transitoire attendue

Actuellement, "en tant que Commune, on ne sait pas intervenir sur le système", déplore Luc Delhez. "Or, on sait que d’ici un an ou deux, des boîtiers seront mis au point pour qu’on puisse intervenir sur l’éclairage d’un village." Quand il y aura des fêtes de village, des manifestations culturelles, l’éclairage pourra être rétabli uniquement durant l’événement. En attendant cette phase transitoire, "ça va peut-être nous coûter un petit peu d’argent mais par rapport à la sécurité, je trouve que c’est important!".

Demande à ORES

"On a fait une demande à ORES pour accélérer le LED chez nous. On ne peut pas comparer des pommes et des poires. Mais on sait que ORES germanophone a fini son passage au LED. Je ne comprends pas comment ils ont pu terminer tout leur éclairage public au LED. Et nous, on nous dit que c’est compliqué. J’aimerais avoir une réponse", insiste l’échevin de l’Environnement. La Commune est dans sa 2e phase (sur 3) pour le passage au LED. Pour le moment, l’extinction est prévue uniquement sur les bâtiments publics. "Les coûts énergétiques étaient relativement importants parce que ce sont de grosses puissances qui sont utilisées pour éclairer notamment les églises." De plus, l’échevin annonce qu’un projet de changer l’ensemble d’éclairage public dans les bâtiments publics est à l’étude.