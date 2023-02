L'exposition "Toujours l’eau" s'installe à la bibliothèque de Spa et propose des témoignages sur les inondations

Depuis quelques années, la bibliothèque de Spa organise des rencontres littéraires, la thématique mise en lumière en février 2023 sera les inondations de juillet 2021. Trois auteurs belges seront invités, "ils souhaitaient être reçus ensemble", se rappelle la directrice de la bibliothèque Monique Fraiture. Parmi les invités figure le duo de l’exposition Toujours l’eau composé de l’autrice Caroline Lamarche et de la photographe Françoise Deprez. Elles seront rejointes par Luc Baba, l’auteur du récit poétique Vesdre. "Afin d’illustrer le propos, je me suis tournée vers l’une des auteures pour voir si ça n’aurait pas du sens de proposer les illustrations." Le producteur principal, le Théâtre de Liège, est ravi que l’exposition continue de vivre. "Au départ, c’était uniquement dans le cadre d’un festival et puis on a senti qu’il y avait un intérêt des lieux concernés par les inondations mais pas seulement", témoigne Jean Mallamaci, chargé de projets du Théâtre de Liège. Après un bref passage à la Haute école de la Province de Liège de La Reid (Theux), l’exposition poursuit donc son chemin. Elle s’installera à la bibliothèque de Spa, jusqu’au 25 février 2023. Vous découvrirez des portraits de lieux impactés et de sinistrés, capturés par Françoise Deprez. Ils sont accompagnés de textes de Caroline Lamarche, principalement des témoignages recueillis sur le terrain. Complémentairement à l’exposition, la rencontre avec les auteures et Luc Baba est prévue le jeudi 23 février à 19 h 30 au même endroit. Et c’est gratuit, "de telle façon à ouvrir les rencontres et les activités de la bibliothèque à un maximum de personnes, que le prix ne soit pas un frein". C’était essentiel pour la directrice d’aborder cette thématique et d’exposer les clichés pour diverses raisons, notamment car les inondations ont impacté les habitants de la région et les rencontres permettent de favoriser le dialogue entre lecteurs et auteurs.