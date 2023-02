Les enseignants de l'arrondissement verviétois ont organisé des actions symboliques pour se faire entendre

Quelques actions symboliques se sont déroulées dans certains établissements scolaires comme à l’athénée royal de Waimes, à l’institut provincial d’enseignement secondaire (IPES) de Verviers, à l’athénée royal Verdi ou encore au collège SFX1. Le but des actions qui se sont organisées durant la journée, c’était l’occasion "d’interpeller nos représentants régionaux au parlement", explique la secrétaire régionale CGSP Enseignement de l’arrondissement de Verviers-Welkenraedt, Delphine Cupers.

"La pression doit être maintenue"

Les représentants syndicaux sont en négociation, c’est l’une des raisons pour lesquelles les actions se succèdent. "La pression doit être maintenue encore pendant un an. Par ces actions, on veut faire comprendre qu’on n’en restera pas là !", lâche Delphine Cupers (CGSP). De plus, c’est une manière aussi de rappeler "que les enseignants, c’est une sacrée masse qui vote. Et dire aux politiques que c’est une forme d’évaluation. Attention, nous aussi on vous évaluera en 2024", ajoute Évelyne Joris, déléguée syndicale à la CSC Verviers. Les enseignants disent stop "au rouleau compresseur qu’ils continuent de subir après les deux années difficiles qu’on vient de vivre".

Quatre revendications

"Je pense que les enseignants et les profs ont plus besoin de bienveillance et de reconnaissance qu’une forme d’évaluation sanction", insiste Évelyne Joris (CSC). "Ce que nous trouvons inacceptable, c’est de se faire évaluer par un collègue ou des directions qui pourraient mettre une pression sur de jeunes collègues." Ils ne sont pas contre l’expertise mais contre la manière dont elle sera établie. "Je ne suis pas légitime en tant que professeur d’histoire pour évaluer mon collègue qui est prof de sciences." Un système d’évaluation est déjà en place, rappelle Delphine Cupers (CGSP). Les autres demandes portent sur la taille des classes, la charge administrative et le parcours d’enseignement qualifiant (PEQ). Pour celle-ci, "la ministre (NDLR: Caroline Désir) parle de glissements et pas de pertes d’emploi. En attendant, sur le terrain, des personnes se retrouveront sans rien ! Y aura-t-il une solution pour elles ?", interroge Delphine Cupers (CGSP).