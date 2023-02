Passionnée de couture, elle lance sa première collection de vêtements made in Verviers

Forte de sa capacité à apprendre seule, de quelques ateliers de couture, "de prédispositions" comme lui glisse sa grand-mère "de 90 ans, ancienne couturière de métier" et d’un passage en stylisme à l’IFAPME, l’art de la couture n’a plus de secret pour celle qui est toujours en parallèle active en milieu hospitalier.

Depuis quelques jours, elle a lancé sa toute première collection sur le thème du velours, une matière dont elle est "addict, douce, confortable et qui peut se porter jusqu’au printemps" !

"Juju Couture, ce sont des patrons que je dessine et que je couds ensuite pour les clients. J’adore découvrir les tendances et me les réapproprier. J’ai sélectionné sept coloris pour laisser aux personnes l’opportunité de choisir dans une belle gamme de couleurs" pour sa chemise signée Juju Couture et/ou sa petite salopette enfant assortie.

Parce qu’elle est aussi là l’originalité de son concept, c’est de proposer des petites tenues "matchy/matchy" mère-enfant. "Ce qui n’empêche évidemment pas d’acheter les pièces séparément juste pour une dame ou pour un enfant" avec des tailles allant du 34 au 46 pour les femmes et du 3 à 36 mois pour les enfants, "ce qui pourrait évoluer en fonction de la demande".

Ce n’est que le début…

La toute première collection de Juliette Gonda ne s’arrêtera pas à la petite salopette enfant et à cette chemise "à volants, mon dada", dit-elle.

Quatre autres pièces maîtresses seront dévoilées au fil des jours, portant le prénom des enfants de ses meilleurs amis. "Une robe chemise ample aux manches bouffantes, loose" et un petit pantalon assorti pour les petits.

Pour les deux autres créations, elles sont encore tenues secrètes jusqu’à début de la semaine prochaine. Par contre, ce qui n’est pas confidentiel, c’est la ligne de conduite de sa marque qui privilégie "les tissus Oeko-Tex" c’est-à-dire contrôlés de manière fiable quant aux substances nocives. "On est sur du coton recyclé, c’est réalisé main et chez moi", des valeurs de proximité et de respect de l’environnement qui lui sont chères. "J’invite donc à la patience dans les délais de réalisation", sourit-elle.

Il ne fait par ailleurs pas un pli que d’autres collections verront le jour "pour la fête des mères, la saison des mariages" mais pas que…

Trois tenues dames et trois tenues enfants assorties, le tout en velours. C’est la première collection de Juju Couture. ©EdA LABEYE Philippe

Apprendre à coudre avec Juliette

Page Facebook et Instagram: Juju Couture

Infos: 087/22 87 87 ou au culturel@arc-verviers.be