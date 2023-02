"Une des priorités des autorités est que chacun se sente bien à Limbourg, qu’il s’agisse des citoyens ou des touristes. Pour ce faire et pour (re)découvrir Limbourg, ce site permet de trouver rapidement toutes les infos pratiques et utiles", se réjouit l’administration. Services communaux, projets, actus, agenda, offres d’emploi, on y trouve de nombreuses informations.

"Au fil des pages, on découvre une commune vivante et dynamique, pleine de richesses touristiques et historiques et offrant une multitude de services".

Une belle vitrine pour l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie ! La Commune invitant citoyens, associations, commerces et autres à en faire un outil le plus complet possible en n’hésitant pas à contacter les services qui travaillent par ailleurs toujours à le peaufiner.