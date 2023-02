La question à... François Gohy (RCA): la piscine de Theux implantée à côté du tennis, avenue du Stade, est-ce la solution ?

Actuellement, on a étudié différents endroits possibles, où l’on pouvait la mettre. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que si l’on refait la piscine où elle est pour le moment (NDLR: aux Forges) ou dans un autre endroit, cela coûtera dans les 3 millions d’euros. Pour une piscine ouverte trois mois l’année, en plus des activités du club de nage hivernale, qui est un service public mais qui est toujours en déficit… C’est un gros montant. Il faut pouvoir avoir une bonne gestion et bien analyser les choses.

La mettre au tennis (NDLR: avenue du Stade) a un double avantage: rassembler toutes les infrastructures sportives au même endroit (en termes de gestion, c’est tout de même plus simple et surtout exploiter davantage les infrastructures existantes du tennis, comme les vestiaires et la cafétéria. Cela diminuerait les coûts de construction au minimum par deux. Il y a déjà la chaudière, la technique… En hiver, quand le club de nage hivernale va venir, ce ne sera pas la grosse saison au tennis. On rentabiliserait donc l’outil à 100%. En été, le tennis a des interclubs, de mai à juin. La piscine serait ouverte mais rien n’empêche, si un tournoi est joué le week-end, de fermer exceptionnellement la piscine. En juillet et août, il y a peu de gens qui jouent au tennis les après-midi. Il y a donc moyen de faire en sorte que les deux cohabitent. On a rencontré le club de tennis et une première ébauche leur a été présentée. Des discussions sont en cours. Ils sont intégrés à part entière dans le projet.

Ces discussions se feront-elles rapidement ou est-on reparti pour des mois de réflexion ?

Je préfère travailler entre guillemets dans l’ombre, avancer sur le projet et communiquer quand tout est prêt. Mais je vois aujourd’hui vers où on peut aller. Le but est effectivement de pouvoir commencer en 2023.

Le club de nage hivernale nous dit toujours qu’il le croira quand il le verra. Chose qu’on peut comprendre, vu la complexité de ce dossier. Et les inondations n’ont rien arrangé.

N’y a-t-il pas de risques d’inondation avenue du Stade, sachant que la zone est aussi près de la Hoëgne et que certaines infrastructures sportives ont été impactées en juillet 2021 ?

Le bâtiment du tennis n’a pas été inondé en 2021. Je peux le garantir, le terrain auquel on pense pour installer la piscine, n’a pas été inondé à ce moment-là non plus. Le fait de ne plus avoir de piscine aux Forges a aussi un intérêt pour tout le monde. La piscine ne s’y trouvera plus, oui, mais on pourra tailler dans le rétrécissement problématique pour agrandir le cours d’eau. Si on pouvait la refaire à cet endroit-là, on la ferait mais, aujourd’hui, connaissant ce qu’il s’est passé lors des inondations, nous n’aurions pas eu le permis. Il faut rester logique, avancer, et arrêter de dépenser de l’argent pour un projet qu’on sait que nous ne pourrons pas réaliser. Mais la volonté de la Commune est toujours bien de faire la piscine. Cela reste une priorité.