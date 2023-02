Verviers: un quinquagénaire, gardien d’enfants, suspecté de faits de moeurs

Les faits, qui auraient été commis entre janvier 2012 et mai 2014, ont été signalés par des parents en 2019. "On a surpris notre petit garçon alors qu’il se masturbait. Il nous a indiqué qu’il faisait comme le monsieur qui le gardait ", a indiqué une mère de famille lors de l’audience ajoutant que son fils lui avait expliqué que le gardien se masturbait lorsqu’il regardait un film avec des enfants sur les genoux.

D’autres parents, qui ne se sont pas constitués partie civile, ont retiré leur petite fille précipitamment de chez ce gardien d’enfants, en 2014, alors que la fillette avait indiqué: "c’est comme quand le gardien met son zizi dans ma zezette".

Pour le procureur qui estime les atteintes à l’intégrité sexuelle établies et réclame une peine de trois de prison, il n’y a aucune volonté des parents de nuire au prévenu. "On n’a d’ailleurs jamais eu de souci avec lui. On l’appréciait vraiment. On l’a recommandé à d’autres familles de notre entourage qui ont eu des enfants", a expliqué la mère de famille.

Du côté de la défense, on conteste formellement ces accusations et on remet en cause le rapport de l’expert qui estime que l’un des deux enfants ne peut avoir aucun souvenir d’éventuels faits vu son jeune âge. Par ailleurs, il a estimé le discours du second enfant tout à fait crédible alors qu’il avait le même âge que l’autre enfant.

Par ailleurs, l’expert qui a examiné mon client estime qu’il n’y a aucune paraphilie dans son chef et qu’il n’est donc pas un prédateur sexuel. Il demande son acquittement. Jugement le 17 mars.