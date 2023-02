"On a dû faire face à de nombreux défis pour obtenir ce résultat. Nous sommes assez fiers de ce qui a été fait", explique Jean-Benoît Mutsers, président de la coopérative. Pour la rénovation du bien, qui comportait notamment de graves défauts en matière de stabilité, celle-ci a collaboré avec le centre de formation Isocèle. "On préserve ici un bâtiment caractéristique du bâti ancien du quartier." La maison sera également bientôt équipée de panneaux photovoltaïques.

La gestion du logement est maintenant confiée à l’ASBL L’Accueil (basée rue de Hodimont), qui accompagne les femmes en difficulté et leurs enfants. "Plus ou moins 50% d’entre elles sont victimes de violences", indique Bruno Fafchamps, directeur de L’Accueil. Ouverte 24 heures sur 24, leur maison d’accueil héberge en urgence environ 250 femmes chaque année. "Cela donne une idée du besoin en termes de relogement. De ce fait, on a créé le 2e département qui une APL, une association de promotion du logement. On offre un accompagnement soutenu aux personnes qui sont dans un logement autonome."

Mais à Verviers, trouver un logement à un loyer correct quand on est seule et qu’on a plusieurs enfants relève souvent du parcours du combattant. "La demande est plus grande que l’offre", note Bruno Fafchamps. Dès le 1er mars, la maison sera ici attribuée à une dame avec 4 enfants. "Pour l’instant, celle-ci occupe un logement provisoire et n’a pas ses 4 enfants avec elle." Ce nouveau logement leur permettra donc d’être réunis. Aussi longtemps que possible. "Il n’y a pas de durée, de limite dans le temps tant que la personne est dans les conditions. Qui plus est, la personne va se créer une attache, un ancrage dans le quartier. Leur dire de partir n’aurait pas beaucoup de sens", estime le directeur.

Verviers: inauguration d’un nouveau logement à destination de femmes victimes de violences

« Les premiers pas pour un nouveau départ »

Cette réalisation a d’ailleurs été saluée et soutenue par la ministre wallonne de l’Économie sociale et des Droits des femmes Christie Morreale (PS) présente pour l’occasion. "Grâce à cette initiative nouvelle qui allie économie sociale et lutte contre les violences faites aux femmes, Habitat InVesdre fait partie des 8 opérateurs sélectionnés par la Wallonie qui ont permis de créer 35 place d’accueil offrant ainsi la possibilité aux femmes et leurs enfants victimes de violences de faire les premiers pas pour un nouveau départ." La ministre a également rappelé qu’en moyenne 20 femmes meurent chaque année des coups donnés par un homme.

Habitat InVesdre est toujours en recherche de nouveaux coopérateurs. Une porte ouverte est d’ailleurs organisée ce samedi rue du Chat Volant, de 10 à 16 heures. D’autres projets sont d’ailleurs déjà en cours.