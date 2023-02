Feu dans une habitation: un adulte et trois enfants évacués

L’incendie a été rapidement éteint, affirment les hommes du feu. Les occupants (une adulte et trois enfants) ont été évacués à l’aide de l’autoechelle. Les pompiers de Liège étaient aussi sur place dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide. L’ambulance de Battice, le PIT Andre Renard et le SMUR des Bruyeres également.