Verviers: début du chantier de la rue des Charrons en mars

Concrètement, celui-ci se déroulera en deux phases. La première concernera la rénovation des impétrants, à savoir les différents raccordements liés à Resa, Ores, Proximus, Unifiber et Voo. Les travaux, qui s’entendront du n°13 au n°106-108, démarreront au niveau de la partie basse de la rue pour ensuite remonter. Dès que le remplacement des impétrants aura été réalisé (ce devrait être le cas à l’automne 2023), la deuxième phase pourra commencer. Il s’agira alors de la réfection de la voirie et des accotements. Des trottoirs seront notamment aménagés des deux côtés, ce qui n’était pas le cas partout jusque-là. Des pistes cyclables seront également créées dans les deux sens de circulation. Des bancs et quelques arbres seront enfin ajoutés.

Quel impact sur la circulation ?

Durant la première phase, la circulation sera maintenue. Par contre, lors de la deuxième phase et la réfection de la partie basse de la voirie, c’est-à-dire jusqu’au croisement avec la rue du 12e de Ligne, le passage rue des Charrons sera interdit aux voitures (sauf pour les riverains). Les véhicules seront alors déviés par la rue Carl Grün, qui sera remise dans les deux sens pour l’occasion. La partie basse, toujours jusqu’à la rue du 12e de Ligne, sera toutefois à nouveau accessible pendant les travaux de la partie haute.

Une réunion à l’attention des riverains sera organisée ce lundi 6 février à 20 heures, dans la salle de gym de l’athénée royal Verdi, rue des Wallons.