Sport: accord entre communautés française et germanophone

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et la Communauté germanophone ont signé un accord sectoriel visant à faciliter leur collaboration en matière notamment de formation des cadres et d’échanges d’informations sur la pratique sportive dans des domaines tels que le sport pour tous, le sport de haut niveau ou encore la prévention et la lutte contre le dopage, annonce mercredi la Fédération. Cet accord assure également aux associations de la Communauté germanophone les mêmes possibilités de promotion et de relégation sportive dans toutes les catégories d’âge que les fédérations sportives de la Communauté française. Les deux Communautés conviennent en outre que les attestations délivrées en vue de l’obtention d’un statut de sportif (jeune talent, espoir sportif et sportif de haut niveau) seront mutuellement reconnues et assimilées.