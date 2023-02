Spa s’offre une nouvelle identité visuelle pour redynamiser son image

Une mission confiée à Carole Haine, du bureau Elev8. "Elle a été chargée de relever ce défi en repositionnant la ville de Spa comme destination de choix pour le bien-être et le tourisme culturel et patrimonial." Pour définir cette image et l’internationaliser, une approche participative a été choisie. L’office du tourisme a donc été la rencontre de Spadois. "Pas moins de 257 citoyens ont participé à l’enquête", précise Sophie Delettre. Mais aussi des touristes, des commerçants et de nombreux acteurs liés à la ville. Dans ces multiples interviews, Carole Haine a notamment remarqué que les répondants se montraient très critiques envers leur ville mais également très fier de celle-ci quand il s’agissait de la défendre à l’extérieur.

Trois lettres et un slogan

Le mot "Spa" est donc désormais suivi du slogan "The original" (l’originale, en français). "Celui-ci reflète parfaitement le caractère unique, original et diversifié de la ville. De plus, nous souhaitions réaffirmer notre fierté d’être à l’origine de ce qui est devenu, partout dans le monde, synonyme de bien-être." Les lettres du logo, habillées de noir, se veulent sautillantes et rebondissantes. "C’est l’enthousiasme, le dynamisme, la liberté, explique Carole Haine. Le contraste et le choix d’avoir deux typographies, une plus grasse et une plus fine, c’est justement la référence à la ville de Spa pleine de contrastes, qui assume ses forces et ses faiblesses." Il a été décidé de se passer de la majuscule. "Spa est aujourd’hui un mot tombé dans le langage commun. Soyons-en fiers. Pas besoin de majuscule pour être grand", estime-t-elle.

Les lettres sont également accompagnées d’un point d’exclamation. "C’est un symbole d’expression fort avec une forte valeur affective C’est l’étonnement, la surprise, la joie mais aussi une certaine forme d’assertivité. On assume qui on est", note Carole Haine.

Des couleurs à foison

Destinée à être utilisée tant par l’Office du tourisme que par l’administration spadoise, la nouvelle identité s’est également dotée de couleurs différentes, allant de la sobriété (requise dans les documents officiels) au pep’s bien utile pour les communications davantage marketing. "Certaines couleurs évoqueront plus la détente ou le côté naturel." Des hashtags seront aussi utilisés, notamment sur les réseaux sociaux, tels que #héritage, #convivialité, #nature ou encore #culture.

Cette identité visuelle trouvera également sa place sur des cartes de visite, des tote bags, des vêtements des membres de l’office du tourisme mais aussi sur des drapeaux. "Ceux-ci ont été positionnés ce mercredi matin par les ouvriers communaux sur les hampes, précise la bourgmestre. On a les drapeaux au rond-point du Pierrot, dit Pompéa, au rond-point Amaury Delrez près de la gare et dans les jardins du casino."

À terme, il sera également possible de décliner cette identité sur des panneaux informatifs, concernant par exemple des chantiers en cours, et découpés afin de laisser entrevoir le bâtiment en travaux.

Les nouveaux drapeaux ont déjà fait leur apparition dans le centre de Spa, comme ici aux abords du rond-point du Pierrot. ©Ville de Spa

Nouveau look aussi pour les brochures touristiques

L’office du tourisme a profité de ces changements pour repenser ses brochures et sa communication.

Pour la saison touristique 2023, l’office du tourisme de Spa va adapter ses visuels et sa communication à cette nouvelle identité. "Les axes principaux de communication développés à Spa sont principalement l’environnement naturel, le patrimoine mondial de l’Unesco, le thermalisme, le sport et les loisirs actifs et le tourisme d’affaire", rappelle la directrice Isabelle Grégoire, précisant que les marchés prioritaires restent la Belgique suivie par les Pays-Bas et le nord de la France. Aujourd’hui, de nombreux sites, reprenant des informations touristiques, existent. "On a donc pris le parti d’abandonner définitivement le site “spatourisme”, propre à l’office du tourisme de Spa, au profit d’un site unique de la maison du tourisme Spa-Haute-Fagnes-Ardennes. On pense aussi que c’est plus efficace pour le visiteur qui cherche des informations." Ce site arborera rapidement les couleurs de "Spa ! The original".

"On aura enfin une communication dynamique et structurée sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instragram, avec toute une série de déclinaisons possibles", ajoute Isabelle Grégoire. L’office du tourisme travaille également avec deux applications de randonnées gratuites, Cirkwi et Sitytrail. "On y retrouve toute l’offre de loisir vert, qu’il s’agisse de randonnées, de balades plus courtes, de visites culturelles dans le centre-ville, d’activités cyclables…" Une nouvelle borne d’information touristique sera prochainement installée au Pouhon.

Deux brochures « carnet de voyage » sont déjà éditées et disponibles à l’office du tourisme.

Des carnets de voyage

La directrice confirme aussi le maintien des éditions "papier". "Mais on travaille différemment. On a abandonné le Spa tourist info, sorte de bible de l’information touristique qui reprenait in extenso toutes les informations sur toutes les activités de la région." L’office du tourisme a opté à la place pour un format plus léger, américain, sous forme de carnets de voyage. "Il en existe actuellement deux. Le premier, c’est 8 (ou 9) bonnes raisons de découvrir Spa. Le deuxième est intitulé Laissez-vous guider. Il reprend l’offre d’excursions ou de forfaits à la journée, même si toutes les activités peuvent aussi se faire à la carte."

Des éditions affinitaires, c’est-à-dire qui répondent à des demandes de publics ciblés, ont également été pensées. Parmi les thèmes proposés, on retrouve "Respirer", "MTB Trail" ou encore "La parade des Pierrots". Enfin, le plan de la ville a aussi été relooké. Il reprend entre autres les éléments patrimoniaux liés à la reconnaissance à l’Unesco.

www.visitspa.be