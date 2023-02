Les priorités du Contrat de rivière Vesdre : gérer les déchets et prévenir les inondations

La rencontre des 62 partenaires, issus de différents tissus de la société, a permis de faire le bilan sur les impacts des inondations dans les rivières. L’occasion de faire le point sur les travaux terminés, en cours et les projets à venir. Les travaux de résilience qui s’étendront sur plusieurs années seront confiés à la SPI, confie Philippe Guillaume chef du district de Liège du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Cependant les grandes opérations de nettoyage sur la Vesdre ont déjà été réalisées pour la plupart.

Signature officielle du Contrat de rivière Vesdre 2023-2025, ce mardi 31 janvier. ©Cindy Thonon

Le 7e programme envisage plus d’actions pour lutter contre les inondations, à savoir des aménagements "pour permettre de lutter contre la montée des crues", souligne Florence Hauregard. Il faut rappeler que les inondations ont amené d’autres déchets dans nos cours d’eau. Si la plupart ont déjà pu être retirés, "il reste énormément de choses qui sont prises dans la végétation, ce sont de plus petits déchets".

Les espèces invasives dans le viseur

Un autre point de ce nouvel accord porte sur la gestion des plantes invasives. "On continue, avec nos partenaires, à lutter contre certaines espèces bien précises. Il y a les trois connues: la berce du Caucase, la renouée asiatique et la balsamine de l’Himalaya. Spécifiquement dans le bassin de la Vesdre, comme dans trois autres contrats de rivière (la Lesse, l’Ourthe et l’Amblève), nous sommes les quatre bassins à avoir été les plus touchés par les inondations et la dissémination de fragments de renouées du Japon. Tous, nous avons reçu une mission spécifique." À partir de 2023, une autre mission devrait s’ajouter: établir un inventaire des plantes aquatiques invasives et des espèces animales afin de créer un plan de lutte.

Cette année, des partenaires rejoignent l’aventure, à savoir Cabot Plastics Belgium (Pepinster), l’usine Coca-Cola de Chaudfontaine, le Syndicat d’initiative de Trooz et LIFE Vallées ardennaises (Spa). Le contrat 2023-2025 comptera 562 actions, dont 20% seront consacrés à la lutte contre les déchets sauvages ; 16% à la prévention et la protection contre les inondations ; et 10% pour la lutte contre les plantes invasives.