Depuis, l’illustratrice ne s’arrête pas. "Je renoue de cette manière aussi avec une passion pour la science" qui l’avait poussée à l’époque à entamer des études en biologie avant de bifurquer vers un cursus artistique. "Finalement, aujourd’hui, les deux se mêlent" à merveille, suscitant "l’émerveillement". Car c’est l’objectif poursuivi par Coraline: éblouir tout en faisant prendre conscience de la "diversité existante et inépuisable" de ce monde d’insectes qui la "fascine" tant.

Voyage dans l’univers des insectes de l’artiste theutoise cRoA (photos)

Son inspiration, elle la puise dans les bouquins de botanique, sur la toile, au contact d’autres artistes, comme LGH , "qui m’a ouvert l’esprit sur la 3D" et surtout dans son imaginaire débordant. Aujourd’hui, cRoA mélange "figuratif et abstrait" faisant voler des insectes inventés de toutes pièces. "Il y a une part de freestyle qui me libère. Sortir de l’existant, de ma zone de confort, ça me plaît. J’explore aussi différents matériaux: le papier, le cuir, le bois et depuis peu la céramique" pour décliner son sujet sous toutes ses formes. Et ça semble bien piquer la curiosité des uns et des autres !

Les fresques « flashs », son projet d’ici le printemps

Des dessins signés cRoA prêts à prendre forme en une journée sur les murs de votre maison… C’est un de ses projets.

Les croquis pour les flashs muraux iront au-delà de l’univers des insectes. ©-DR

L’univers artistique de Coraline n’a pas toujours été celui des insectes, "au départ j’étais plutôt dans l’illustration jeunesse, la BD", se souvient-elle.

Un pan avec lequel elle avait renoué il y a quelques années sous une autre forme, celle de proposer des fresques murales décoratives à destination des privés, surtout des chambres d’enfants. "Puis, j’ai eu l’opportunité de décrocher un job (à la Belle Diversité) et j’ai mis ce projet de côté" en ayant toujours en tête de le faire revivre un jour ou l’autre. D’ici quelques mois, probablement pour le printemps, cRoA fera évoluer son concept en un service "de flashs muraux", détaille-t-elle.

À la manière de ce qu’on appelle des Flash Tattoo – c’est-à-dire des dessins de tatouages prêts à être tatoués – elle proposera des fresques flashs, prêtes à être réalisées sur les murs des privés et des entreprises. "L’idée est de proposer des croquis uniques, que la personne flashe dessus et moi, j’arrive avec mon projecteur et je réalise l’œuvre en une journée". Un timing qui permet de réduire les prix et de supprimer le côté contraintes de commandes de fresques personnalisées. "Je dessine ce qui me fait envie avec mon cœur, je le propose et les gens disposent."

Page Facebok : www.facebook.com/coraline.gillet.9 ou Coraline.Gillet sur Instagram.