Pepinster: la maison de repos au Fil de Hoëgne bénéficie d'un nouvel espace pour les résidents et d'un nouveau piétonnier

"Au moyen de doubles barrières Nadar pour permettre aux personnes âgées de sortir, sans entrer en contact avec le public", indique le président du CPAS de Pepinster, Alex Baiverlin. À cette époque, une déviation avait été mise en place. Comme tout le monde s’est habitué, "on s’est dit qu’on pourrait privatiser de manière définitive, pour faire un “jardin” pour la maison de repos. C’était la seule chose qui lui manquait, à savoir un espace avec de la verdure et sécurisé".

Les illustrations sur les portes n’ont pas été choisies au hasard, elles rappellent la proximité du cours d’eau. ©Cindy Thonon

Tous les résidents pourront s’y promener sans accompagnement, car parfois certains sont un peu désorientés, souligne le président du CPAS. Le passage qui traverse ce nouveau petit coin de paradis restera uniquement accessible pour les services de secours via une barrière amovible. "On a tenu compte des piétons, des promeneurs avec poussette, etc. À l’endroit où ils passaient sur la route, on a refait un piétonnier recouvert de pavés le long de l’eau. Comme la promenade passe derrière toutes les maisons, le long de la Hoëgne, on pourra s’y balader tranquillement."

Le tout nouveau piétonnier est déjà accessible pour les promeneurs. ©Cindy Thonon

Le coût des travaux s’élève à 25 000 €. Ils consistent en l’installation d’une clôture et, par endroits, ce sont des gabions et des haies d’arbustes qui prennent place. Les travaux se sont terminés ce lundi 30 janvier.

Les derniers plants des arbustes qui orneront l’espace jardin ont été installés le lundi 30 janvier. ©Cindy Thonon

Les plants d’arbustes ont déjà été plantés, le reste, c’est la nature et le temps qui leur permettront de grandir. Les résidents sont impatients de profiter de ce nouvel espace.