Ancienne commerçante, cette Verviétoise coache sur les réseaux sociaux

Elle a finalement pris goût à cet aspect et a fini par en faire son métier, pour se "mettre au service des commerçants, les aider et leur partager ce qu’elle avait appris". L’ancienne commerçante a notamment couché sur papier ses bonnes pratiques dans un livre, Commerçants, freelances, PME: transformez vos abonnés en clients, paru aux éditions Edi.Pro en 2022.

Régularité et humanisation

Mais Émilie Henry va surtout à la rencontre des acteurs de l’économie locale. Elle sera ainsi présente à Welkenraedt ce mardi 31 janvier et le 7 février 2023 pour deux formations "Facebook", proposées par l’ADL Lontzen-Plombières Welkenraedt. Même si elle pousse les acteurs de l’économie locale à franchir le pas d’Instagram, "réseau qui n’est plus prisé que par les jeunes depuis les confinements sanitaires", Facebook "reste la plateforme la plus fréquentée par une tranche d’âge entre 30 et 65 ans… c’est la population qui a le plus de pouvoir d’achat et qui est la plus attachée au commerce local !"

Le premier conseil qu’elle donne, c’est la régularité. "Les réseaux sociaux, cela se construit avec le temps: ce n’est pas un sprint, c’est un marathon ! Le but, c’est de créer un lien, il faut publier régulièrement et avoir un minimum de stratégie. Cela doit faire partie de la journée du commerçant de prendre trente minutes pour vérifier ses messages sur les réseaux et préparer des posts."

Le deuxième point clé, c’est d’humaniser sa communication. "En dévoilant ses coulisses, son univers, l’équipe,… en axant sur le côté humain pour donner envie de venir acheter chez vous et pas chez quelqu’un d’autre !"

Infos: ADL Lontzen-Plombières-Welkenraedt sur Facebook