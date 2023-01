Nouvelle gestion du stationnement à Verviers: la Ville est-elle allée trop vite ?

Le mardi 24 janvier dernier, l’échevin verviétois de la Mobilité, Amaury Deltour (MR), a convoqué la presse afin de présenter son nouveau plan de gestion du stationnement à Verviers. Une présentation peut-être un peu précipitée. La reprise de la gestion du stationnement par la Régie communale autonome (RCA) devait normalement être votée au conseil communal ce lundi soir mais, finalement, plus aucune certitude à ce sujet. Le point pourrait être retiré. En cause ? Des désaccords au sein même de la majorité. L’échevin concerné défend son calendrier. "Les conseillers, notamment au sein de l’opposition, demandaient, depuis deux à trois mois, un point sur le dossier du stationnement. Le contrat de gestion est à l’ordre du jour ce mois-ci et je me suis dit qu’il était temps de faire cette présentation. Afin de garder la mainmise sur la communication, j’ai organisé une conférence de presse. C’est d’ailleurs ce qui était prévu en collège."