Pas mal, ce radar préventif rue Cavalier Fonck à Thimister. L’offensive hivernale a fait chuter la fiabilité de l’appareil, qui indique sans arrêt la même vitesse: 188 km/h.

Alors même dans une descente qui accueille avec plaisir les caisses à savon, à l’approche d’un rond-point, on doute qu’il soit ne serait-ce que techniquement possible (et ne parlons pas du volet légal, la voirie étant limitée à 50 km/h) de franchir ce cap. Au risque de se retrouver dans le décor… ou carrément à une autre époque, à 188 miles à l’heure. Nom de Zeus !

Des guindailleurs éclairés

Dans les rues de la commune de Limbourg, l’éclairage public restera allumé, a annoncé lundi soir l’échevin des Travaux, Luc Delhez (La Limbourgeoise). Il y a de nombreuses fêtes dans la commune qui nécessitent que les rues restent éclairées par mesure de sécurité. "Au carnaval par exemple, les guindailleurs rentrent quand les lumières sont déjà allumées", a lancé un conseiller de la majorité. S’en sont suivis de gros rires gras qui ont permis à tous de se souvenir de leurs précédentes guindailles.

Pas de neige au Congo

La Ville de Herve et la commune de Ngaliema, en République démocratique du Congo, sont partenaires depuis février 2006. L’aide de Herve est indispensable pour cette commune située à l’ouest de la ville de Kinshasa. "Ils n’ont même pas un camion communal. Nous, on parle en conseil des soucis de déneigement, mais pour 900 000 habitants ils n’ont même pas un camion… Ils n’ont pas de neige non plus, a observé le président du CPAS de Herve. Ceci dit, ils ont d’incroyables inondations qui forment des ravins et emportent des quartiers entiers." De quoi se rendre compte, aussi, que le Belge se plaint facilement pour bien peu.

Un règlement jamais transmis

Jeudi soir, à Welkenraedt, on a appris que le règlement des enseignants des deux écoles communales, approuvés "en 2017-2018", n’avait jamais été transmis aux intéressés. Un bel oubli.

40 ans au conseil et combien d’années encore ?

Mardi, le bourgmestre de Theux a prononcé un discours pour les 40 ans de présence au conseil communal de Philippe Boury, ex-mayeur et actuel conseiller IFR. Un record de longévité notable qui pourrait encore être prolongé ? Reste à savoir quels sont les plans du Theutois en vue de la prochaine mandature…