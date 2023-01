Verviers: 60 ans d’histoire pour la société Caremiso

Petit bout d’histoire

Pour rappel, au début de son histoire, l’activité de la société se développe rue des Messieurs à Verviers, et est essentiellement tournée vers la fabrication et la découpe d’un isolant bien connu en région verviétoise sous le nom de Caremiso. Un produit qui, au fil des années, prend un essor considérable. "On était l’une des premières entreprises à se spécialiser dans l’isolant. Le polystyrène expansé communément appelé frigolite. Petit à petit, et face à l’expansion du produit un peu partout, on s’est diversifié et l’activité s’est étendue à la vente d’autres produits isolants puis parachèvements et bois". C’est en 1982 que la société prend un nouveau tournant avec l’arrivée de Christian Royen (son père donc) comme administrateur. Ce dernier initiant un premier déménagement rue Lejeune avant d’être à l’étroit et de connaître en 1990 un autre changement de lieu vers la rue Houckaye à Ensival (là où se situe le siège de l’entreprise aujourd’hui).

17 000 m2

Trois autres années clés pour la société: celle de 2000 où elle décide d’étendre sa gamme en ouvrant un département bois ; celle de 2011 avec l’ouverture d’un nouveau site d’exploitation – alors lui aussi spécialisé en bois – du côté de Lambermont, rue des Ormes. Et enfin, 2019 qui marque l’arrivée du fils de Christian Royen, Simon, à la tête de l’entreprise familiale.

Aujourd’hui, Caremiso, c’est donc trois départements que sont l’isolation, le bois et le parachèvement répartis sur deux sites et occupant 29 personnes. Avec d’un côté, à Ensival, 10 000 m² de matériaux isolation thermique, acoustique et industrielle, de bois de tout type et formes (poutres, terrasses, bardages, panneaux, parquets), d’un espace brico avec tous les produits d’étanchéité à l’air, la visserie et l’outillage, des plaques de plâtre, des ossatures et produits de plafonnage, de cimentage, crépis minéraux et synthétiques, faux plafonds décoratifs etc. De l’autre côté, à Lambermont, 7000 m2 sont aujourd’hui dédiés "davantage aux professionnels ou clients habitués. Lambermont, c’est plus l’atelier de production".