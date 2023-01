Arbres abattus à Plombières: 250 mètres de haies replantés en 2023 pour favoriser la biodiversité

C’est chose faite depuis décembre, Plombières touchera 7 000 euros pour l’achat de plants, les commandes ont déjà été lancées pour l’automne prochain.

Environ 250 mètres de haies doivent être replantés à quatre endroits bien précis de la commune: 40 mètres au cimetière de Moresnet, 45 mètres à la plaine de jeux de Montzen-Village, 100 mètres au dépôt communal à Hombourg et 55 mètres à l’école de Plombières (sur deux rangs par endroits). "Ces haies seront particulières. Par exemple, celle qui sera plantée au dépôt communal, c’est une haie anti-érosion pour limiter les eaux de ruissellement. À Montzen-Village, c’est à côté d’un maraîchage, cela favoriser les insectes pollinisateurs. Et à Moresnet, c’est en bordure de prairie avec des vaches, ce sera une haie complément fourragère", détaille la conseillère en environnement, Laetitia Timmermans. Quatorze arbres fruitiers seront par ailleurs plantés au verger communal à Montzen-Gare et une distribution d’arbres et d’arbustes aux citoyens sera organisée le 25 novembre.

La bourgmestre Marie Stassen, de retour de son congé maternité, a également tenu à préciser jeudi soir que la Commune travaillait dans le cadre de ce projet avec l’aide d’un bureau d’étude, "qui l’aide à y voir clair sur les couloirs écologiques afin de faire cela en bonne intelligence. Il y avait un beau projet lancé par l’ancienne majorité et qu’il fallait pouvoir soutenir. Et cela en sachant que c’est une forêt qui n’a pas une valeur inestimable, on parle d’une forêt de 20 ans!"