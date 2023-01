Verviers: l’opération gaufres, une aide essentielle pour les Services de l’Apem-T21

Il faut dire que cette action de solidarité est devenue, au fil des ans, indispensable pour plusieurs associations qui œuvrent au bien-être, à l’encadrement et à l’intégration sociale de personnes en situation de handicap. En 2023, elles seront 10 (réparties dans toute la Wallonie) à prendre part à la vente des gaufres, dont les bénéfices leur reviendront.

"Ceux-ci permettent de combler la différence entre les subsides et les besoins des personnes accueillies et suivies dans nos différentes ASBL", note-t-il. Pour les Services de l’Apem-T21, cela représente 1% de leur budget annuel. "C’est une levée de fonds purs non négligeables", estime le directeur Xavier Rainotte. Les sous récoltés ici serviront, dans leur cas, à poursuivre la rénovation des infrastructures. "La toiture, c’est fait. On passe maintenant aux chaudières puis il faudra s’attaquer aux châssis."

Pour l’ASBL liégeoise Le Bercail, qui a lancé l’opération en 1975, il s’agira d’aménager de nouvelles unités de vie et de relancer, au sein de son service de jour Li Bricoleu, des activités artistiques. Du côté de Waremme, à l’ASBL Haut-Regard (qui organise en marge de l’opération un concert le 10 février), les fonds seront utilisés pour séparer les sanitaires des hommes et des femmes. "L’opération est surtout importante, pour nous, pour la sensibilisation. C’est un bon vecteur pour s’adresser aux citoyens et aller à leur rencontre", explique Nathalie Borremans. On compte également une nouvelle recrue parmi les associations: l’ASBL Les Grillons, de Chaudfontaine.

Durant 15 jours dont 3 week-ends, parents, bénévoles et amis des bénéficiaires seront présents dans de nombreux supermarchés et commerces de la région verviétoise avec leurs délicieuses gaufres (cannelle, chasse, chocolat et gaufrettes au beurre). Réservez-leur un bon accueil !

http://operationgaufres.be ou « Opération gaufres » sur Facebook.