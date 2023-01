Jusque-là, la Commune de Jalhay se partage – avec Stoumont et Spa – un coordinateur dit Pollec qui a pour mission d’aider les autorités à élaborer une politique locale en matière d’énergie et de climat. En mai, "son engagement se termine", indique le bourgmestre Michel Fransolet. Mais la Région wallonne a décidé de ne pas en rester là en invitant les Communes à poser leur candidature pour l’engagement d’une personne à temps plein pendant 30 mois dès le mois de mai 2023. "Tout serait pris en charge pas la Région", précise Marc Ancion (MR-IC-EJS), échevin du Développement durable. Le conseil communal a décidé ce lundi soir de tenter sa chance pour décrocher ce travailleur à temps plein rien que pour elle. "On doit évidemment s’engager à réaliser certains projets pour améliorer l’efficacité énergétique de notre commune et limiter les gaz à effet de serre", ajoute-t-il. Parmi eux, on peut citer la création d’un réseau de chaleur au centre de Sart, des groupements d’achat pour les isolants ou la réalisation d’audits énergétiques. "On voulait des groupements pour du carburant et de l’énergie mais ce n’est pas permis car considéré comme favorisant la consommation et la population". Aussi, Jalhay veut créer un bassin d’immersion temporaire à Nivezé "pour protéger le village des inondations et favoriser la biodiversité. On voudrait aussi créer une zone humide sur un terrain communal aux Bansions, nous avons le permis dans ce sens. Et en Fagnes, là où de nombreux arbres ont dû être abattus des suites du scolyte, on voudrait créer une tourbière vu l’humidité des sols. Elle aurait une grande efficacité pour capter le C02 et enfin, l’idée est de réaliser, chemin du sang, un aménagement cyclo piéton".

2. Quatre bornes pour véhicules électriques

Dans le cadre de sa politique d’aménagement de bornes pour véhicules électriques, la Région wallonne souhaite en installer quatre (pour un total de 2000 sur le territoire wallon) sur la commune de Jalhay. Quatre propositions ont été soumises aux conseillers communaux pour les emplacements. La première serait installée au parking de l’école de Sart, la seconde au parking de l’école de Jalhay, la suivante à la salle de Solwaster et la dernière du côté de l’Office du tourisme de Jalhay-Sart. Le tout sera mis en place pour octobre 2023 et "géré par la SPI – l’agence de développement économique pour la province de Liège – sans frais d’acquisition, de gestion ou d’installation", a indiqué Marc Ancion (MR-IC-EJS), échevin du Développement durable. Le groupe de l’opposition OSER a demandé à la majorité quels critères avaient été pris en compte pour le choix des lieux. "En fonction des endroits les plus fréquentés", a répondu le bourgmestre.

3. Accès PMR au distributeur de billets de Jalhay

Le groupe OSER a relayé la plainte d’une personne se déplaçant en chaise roulante et qui ne peut pas accéder au distributeur de billets installé dans le village de Jalhay. Le bourgmestre a répondu qu’il "signalerait ce problème à l’exploitant" de ce distributeur de billets.

4.Travaux

La traversée de Jalhay était au cœur d’une question posée par le groupe de l’opposition OSER qui a souhaité connaître la date de début des travaux. Michel Fansolet a indiqué que "l’engagement financier est prévu pour 2024 et la traversée de Surister pour 2026. Et les travaux de prolongation des pistes cyclables dont on a obtenu le permis il n’y a pas longtemps, en 2023. On ne sait rien de plus si ce n’est que cela reste des dossiers prioritaires chez eux nous ont-ils dit au SPW". L’autre interrogation de l’opposition concernait le début des travaux à la maison communale de Sart. "Tout dépend quand le ministre va approuver le plan PIC. Quand on a la signature, le marché est lancé mais il a six mois pour signer. Le tout est de savoir quand nous allons recevoir le courrier", conclut le mayeur.