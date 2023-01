La Ville de Verviers reprend la main sur le stationnement payant (vidéo)

Modernisation avec l’arrivée d’une scan-car

La Régie communale autonome verviétoise sera en charge de la gestion du stationnement et de la constatation des infractions à partir du 19 août (l’intermédiaire permet notamment de récupérer 6% de TVA à la Ville). Dans l’idéal, tout doit être opérationnel le 21 août. Pour ce faire, 7 engagements sont prévus (pour le contrôle et le back-office qui assurera le suivi des redevances), dont un coordinateur du stationnement. Un scan, à fixer à une voiture existante ou nouvelle, sera acheté ainsi que de nouveaux horodateurs, adaptés à cette technologie.

Il sera toujours possible de payer par carte ou par téléphone, le paiement par espèces est lui est en réflexion. Un point de vente physique, un "parkingshop", doit également ouvrir ses portes à la même date. La carte du stationnement a été repensée avec notamment l’hypercentre toujours en payant et une zone bleue agrandie (lire ci-contre). Le retour à la gratuité constitue une vision idéaliste pour certains a défendu Amaury Deltour: "Je suis libéral… donc je ne suis pas là pour promettre monts et merveilles aux citoyens si ce n’est pas possible… Les commerçants n’en veulent pas pour avoir des voitures ventouses en centre-ville… Une catastrophe pour l’attractivité !"

Les tarifs ne sont pas encore connus

Quant aux nouveaux tarifs, ils n’ont pas été encore été fixés. Le plan financier, établi avec les tarifs actuels d’Indigo, donne environ 50 000€ de bénéfices la 1re année, puis 700 000 € les suivantes. "On ne saurait pas être gagnants à ce niveau-là. On veut faire retomber la pression qui faisait fuir les gens, et ne pas tomber dans les travers d’Indigo avec des redevances pour 2 minutes de dépassement. Le but est de faire de la rotation et pas de la rentabilité", appuie l’élu. qui assure ainsi qu’en zone bleue, la scan-car passera toutes les deux heures et demie par exemple, pour ne pas qu’elle détecte deux fois une voiture garée depuis 1 h 58… Exit donc le traditionnel disque bleu.

Cette modernisation du système de stationnement doit également permettre par la même occasion de lutter contre certains "fléaux"… comme les stationnements sur le trottoir, les passages pour piétons et les places PMR.