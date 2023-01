Un 1er salon dédié aux personnes corpulentes à Verviers

Au programme

Les visiteurs, que l’ASBL espère nombreux, pourront partir à la rencontre d’une artiste, Mélanie Bonfito. Pour mémoire, cette caissière péruwelzienne, qui n’avait jamais osé chanter sur scène, avait tenté sa chance dans un concours de karaoké au Barry Withe dans sa région. Elle l’a emporté et tout s’est emballé rapidement: une victoire au concours national La Voix d’Or en 2014 avant un single et une apparition aux Francofolies de Spa. Pour animer le week-end, une exposition photo sur le thème est aussi au programme tout comme des défilés de vêtements grâce à l’expertise de deux boutiques verviétoises, Harmony Tailor de la rue Peltzer de Clermont et Les Généreuses by Sé you soon, chaussée de Theux à Heusy, spécialisée dans les vêtements grande taille. "Un vide-dressing hommes et femmes XXL est aussi prévu", détaille l’ASBL.

Ludy lingerie et ses propositions en matière de sous-vêtements grande taille sera aussi de la partie. Un rendez-vous rehaussé par la présence de David Jeanmotte. Un événement "qui risque bien d’être appelé à se renouveler" encourageant le body positive et luttant contre la grossophobie.