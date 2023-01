" Il a fallu s’adapter au télétravail, aux réunions en vidéoconférence et modifier nos comportements mais je tiens à vous féliciter pour avoir réussi cette adaptation et pour votre implication au quotidien au service des Malmédiens. Aujourd’hui, on ressent une agressivité quotidienne, une impatience toujours plus présente de la part de nos concitoyens.

Ces situations conflictuelles auxquelles tous nos services sont confrontés ne sont pas sans conséquence vis-à-vis de l’ambiance de travail qui est parfois plus tendue qu’auparavant. Nous avons la chance de travailler dans un environnement agréable, profitons-en pour nous serrer les coudes et faire face ensemble à ce changement de société. La Commune gère le quotidien de tout le monde, elle doit donc posséder une grande faculté de réaction. "

« Enfin, merci et bienveillance »

Il souhaita ensuite un prompt rétablissement à Ginette Fabritius la présidente du CPAS en charge du personnel communal avant de passer la parole à Jean-Paul Bastin. Le discours spontané de celui-ci tenait en 3 mots-clés: "enfin, merci et bienveillance".

"Trois ans qu’on n’a plus pu se voir, enfin, nous allons pouvoir échanger, mieux se connaître entre services, se rencontrer entre collègues dans un contexte plus festif. Merci car depuis trois ans, nous avons vécu un scénario digne d’un film de science-fiction. Chapeau à tous d’avoir relevé les défis ; Bienveillance enfin car nous devons mettre de l’huile dans les rouages pour répondre aux besoins de la société"

Mise à l’honneur

Pour 25 ans de carrière ; Martine Egan, Imelda Heuschen, Sabine Marquet et Michèle Hermas. Pour 35 ans de carrière: Jean-Louis Dethier, Pierre Gerson et Marc Legros.

Ils ont mérité leur retraite: Nicole Heinen, Guy Massin, Dominique Albert, Rita Bronlet, Marielle Evrard, Edith Lemaire, Guy Lempereur, Reinhold Meyer et Rita Thunus.