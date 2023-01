Florent Pagny foulera la scène des Francos

Pour rappel, les artistes confirmés sont: jeudi 20 juillet Juliette Armanet, Suzane, Bon Entendeur, Charles et Rori ; vendredi 21 juillet Soprano ; samedi 22 juillet Bigflo&Oli, Pomme et Mentissa ; dimanche 23 juillet Florent Pagny, donc, et Julien Granel.

Le tarif promo est encore disponible via www.francofolies.be. Ticket/jour: 55 € (à la place de 63 €). Soprano: derniers tickets promo ! Pass 4 jours: 115 € (à la place de 135 €). Tarifs enfants (-10 ans): ticket jour à 19 € et pass 4 jours à 49 €. Tarifs seniors (+ 70 ans). Ticket jour à 29 € et pass 4 jours à 59 €.