La nouvelle équipe de coprésidents de la régionale Écolo de Verviers, élus sans être candidats

Ils sont cette fois accompagnés par Gilberte Petit (de Limbourg, kiné en maison de repos) et par Manu Verbrugghen (de Thimister-Clermont, chargé de communication pour la ministre écolo Céline Tellier). Ces deux nouveaux remplacent Arnaud Fagard (de Spa) et Monica Defraiteur (de Verviers).

Les quatre coprésidents ont été choisis lors d’une élection… sans candidat. "Un processus qui fait la part belle à la bienveillance et à l’intelligence collective, qui fait fi aussi des velléités personnelles", a souligné Dorian Kempeneers, le porte-parole de l’équipe, lors d’une soirée de bons vœux organisée sur ses nouvelles terres de Pepinster (plus précisément à Cornesse, à la salle des Combattants).

Concrètement, personne n’avait donc déposé sa candidature. Alors, comment les coprésidents ont-ils été choisis ? Cela s’est passé lors d’une assemblée générale des membres du parti, il y a un mois et demi déjà, le 7 décembre 2022. "Ensemble, nous avons élaboré les profils les plus intéressants (en termes de compétences, etc.). C’est sur cette base qu’un militant a proposé une équipe composée de nous quatre, laquelle a obtenu les votes de l’assemblée (il y avait d’autres propositions)", explique Dorian Kempeneers.

Avec un tel processus, il y a la possibilité qu’une personne, sans être candidate, soit désignée par les militants mais ne soit pas disposée à assurer un mandat, ne fût-ce que pour une question de disponibilité. Ce n’a pas été le cas ici.

Avec sa nouvelle équipe de coprésidents, alliant expérience pour moitié et sang neuf pour l’autre, en totale parité hommes-femmes comme d’habitude chez Écolo, et aux profils variés, le parti des Verts se met en ordre de marche pour les prochaines échéances électorales de 2014 (scrutins fédéral et régional en mai ou juin, communal et provincial en octobre). D’ici là, un des objectifs sera "la redynamisation de certaines locales ou la création d’inter-locales".

Ce souhait de collaboration ne porte uniquement sur les sections locales d’Écolo mais plus globalement, "entre les communes". Notamment, comme l’a indiqué Gilberte Petit, pour "développer l’économie locale, circulaire", avec par exemple "l’instauration d’un conseil de politique alimentaire". Mais aussi "mettre l’accent sur la reconstruction post-inondations, appliquer le stop-béton dans toutes les communes", favoriser la mobilité douce, etc.

"Nous devons nous réinventer, construire un arrondissement de Verviers plus vert et plus juste", a ajouté Manu Verbrugghen.

Sans oublier la participation citoyenne. "Le principal enjeu sera de réconcilier le citoyen avec le monde politique", notamment par le souhait de "co-construire des projets locaux avec les habitants", a résumé Eva Franssen.