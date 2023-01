Devenir référent dans son quartier en cas de nouvelle catastrophe naturelle : Limbourg lance un appel

"Entre-temps, nous avons mis en place un plan d’évacuation des quartiers et qui a été présenté à la population, en tout cas à ceux qui sont venus", rappelle la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Des présentations qui avaient débuté le 28 septembre dernier. "On veut dans le cadre de ce plan, mais aussi d’autres catastrophes qui pourraient survenir, en espérant ne jamais les connaître, avoir des points de contact dans les différents quartiers, ajoute-t-elle. Des personnes de référence qu’on pourra contacter en cas de problématique, de crise, et qui pourront être notre relais, notre diffuseur d’information sur le terrain, au plus près de la population. C’est un point de contact privilégié pour la cellule de crise communale qu’on activerait en cas de besoin."

Une information et une petite formation seront proposées à ces volontaires afin qu’ils aient connaissance des rouages de la cellule de crise communale et d’une commune. "Il est primordial qu’ils sachent dans quoi ils s’inscrivent, indique Valérie Dejardin. On s’est également renseigné pour qu’ils ne portent pas une responsabilité. Le but n’est vraiment pas de se décharger de la responsabilité de bourgmestre, du Planu ou d’une autre autorité par un citoyen lambda."

Concrètement, les Limbourgeois intéressés par cette fonction peuvent envoyer sur l’adresse mail suivante pierre.etienne@ville-limbourg.be leurs coordonnées précises (à savoir nom, prénom, adresses mail et postale, numéro de téléphone fixe et/ou GSM). Elles peuvent également contacter directement le 0470/09 49 54. "L’idée est d’avoir plusieurs personnes référentes par quartier. Il se peut toujours qu’une soit en vacances, ne soit pas sur place ou ne soit pas joignable", note la bourgmestre.

Rassurer sans faire paniquer

Ce week-end, les fortes pluies ont réveillé le traumatisme des inondations chez certains habitants de la vallée. La Ville de Limbourg a tenu à communiquer, via les réseaux, au sujet de la pré-alerte de crue de la Vesdre. "Des agents communaux se sont rendus sur place à certains endroits qui pourraient être critiques, mais, de visu, n’ont constaté aucune situation anormale ou inquiétante en ce début de soirée. Aucune raison de paniquer donc, mais restez néanmoins attentifs", pouvait-on lire. "Ce n’est pas évident. Quand on a eu l’information du centre de crise régional, on s’est demandé ce qu’on devait faire. Communiquer trop vite, au risque de faire paniquer les gens ? On a beaucoup de discussions entre nous, précise la bourgmestre. On essaye de faire au mieux, de montrer qu’on met les moyens et d’être le plus transparent possible."