Des activités pour réchauffer le corps et l’esprit au centre culturel de Dison

"Cet hiver suscite énormément de craintes, explique Laura Perez, chargée de communication et de l’éducation permanente. On a donc eu envie de créer un événement qui permettrait de s’informer sur cette problématique de manière ludique mais aussi de façon plus sérieuse." Si l’activité du mercredi 1er février s’adresse davantage aux enfants avec l’heure du conte à la bibliothèque de Dison, celle du jeudi 2 février rentrera en effet dans le vif du sujet puisqu’il s’agira d’une conférence organisée en collaboration avec le Cepag Verviers (Centre d’Éducation Populaire André Genot) à 19 h 30 et dispensée à la bougie par le Black Out Café. "Plusieurs experts seront invités pour évoquer le coût de l’énergie, expliquer pourquoi il y a une crise énergétique actuellement et comment se projeter dans un avenir, avec d’autres pistes de solutions, poursuit-elle. L’éclairage à la bougie renforcera le propos. On se réjouit de voir aussi l’effet intéressant que cela devrait avoir sur l’écoute." De quoi réchauffer les esprits.

Le vendredi 3 février, ce sont les corps qui pourront bénéficier d’un peu plus de chaleur grâce à un bal folk gratuit, prévu dès 20 heures. " Des musiciens viendront jouer en live, précise Laura Perez. Et quelques danseurs seront là pour apprendre quelques pas de danses populaires aux participants. " Enfin, le dimanche 5 février, les enfants de 6 à 12 ans pourront passer un moment doux devant le film d’animation Nocturna, la nuit magique. " Des tapis seront installés au sol pour un effet cocon. On les invite aussi à venir avec leur coussin. " La projection est suivie d’une animation de Loupiote ASBL. Plus d’informations et inscription sur le www.ccdison.be ou au 087 33 41 81.